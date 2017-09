Krievijā notiek reģionālās un vietējās vēlēšanas

Liela uzmanība ir pievērsta vēlēšanām galvaspilsētas Maskavas municipālajos rajonos, kur opozīcijas kandidāti cer iegūt vairāk balsu nekā citur valstī.

Vietējo parlamentu vēlēšanas notiek sešos federācijas subjektos - Krasnodaras novadā, Penzas apgabalā, Sahalīnas apgabalā, Saratovas apgabalā, Udmurtijā un Ziemeļosetijā. Gaidāms, ka šajos parlamentos turpinās dominēt valdošā partija "Vienotā Krievija".

Republikas vadītāju vēlēšanas notiek Burjatijā, Karēlijā, Mari, Mordvijā un Udmurtijā, bet gubernatoru vēlēšanas - Belgorodas, Jaroslavļas, Kaļiņingradas, Kirovas, Novgorodas, Rjazaņas, Saratovas, Sverdlovskas un Tomskas apgabalos, Permas novadā, kā arī okupētajā Sevastopolē. Deviņos no šiem 16 federācijas subjektiem uz atkārtotu ievēlēšanu pretendē pašreizējie vadītāji no "Vienotās Krievijas".

Četros federācijas subjektos opozīcijas pārstāvju kandidatūras uz subjekta vadītāja amatu netika reģistrētas tā dēvētā municipālā filtra dēļ. "Municipālais filtrs" noteic, ka federācijas subjektu vadītāju amata kandidatūras var tikt reģistrētas, ja to atbalstam savākts noteikts skaits šī federācijas subjekta municipālo deputātu parakstu.

Atkarībā no federācijas subjekta, pretendentam jāiegūst 5-10% visu municipālo deputātu parakstu. Tā kā daudzviet municipālie deputāti ir no "Vienotās Krievijas" vai valdošās partijas sabiedrotie, kritiķi norāda, ka "municipālais filtrs" ieviests, lai ierobežotu opozīcijas pārstāvju iespējas kandidēt federācijas subjektu vadītāju vēlēšanās. Viens no opozicionāriem, kurš "municipālā filtra" dēļ nevar kandidēt šajās vēlēšanās, ir Jekaterinburgas mērs Jevgeņijs Roizmans, kurš gribēja kandidēt uz Sverdlovskas apgabala gubernatora amatu.

Maskavas domnīcas "Mercator Group" analītiķis Dmitrijs Oreškins RFE/RL teica, ka "reģionālajās vēlēšanās nebūs nekādu pārsteigumu, jo viss tiek kontrolēts", un ka vēlēšanās uzvarēs "Vienotās Krievijas" kandidāti vai "cilvēki, kurus apstiprinājusi "Vienotā Krievija"".

Pavisam Krievijā svētdien notiek apmēram 6000 dažāda līmeņa vēlēšanu, kurās ir iespēja nobalsot 46 miljoniem cilvēku.

Nākamā gada martā valstī gaidāmas prezidenta vēlēšanas, un gaidāms, ka tajās pašreizējais prezidents Vladimirs Putins mēģinās saglabāt amatu uz vēl vienu termiņu. Putins vēl nav oficiāli paziņojis, ka kandidēs vēlēšanās.