Vīrietis nofilmējis savas draudzenes sarūgtinājumu un asaras. Caca automašīnā sarīkoja scēnu, jo, viņasprāt, draugs viņai speciāli neko nepērk un nedāvina.

Meitene caur asarām vērsās pie drauga: "Tu man apsolīji to sasodīto iPhone jau piecus mēnešus iepriekš."

Draugs taisnojās, ka meitene pārspīlē un solījis telefonu nevis pirms pieciem mēnešiem, bet gan pirms pusotra.

Nastja ir ļoti sarūgtināta, jo draugs nedāvina iPhone 7. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Lai nomierinātu savu mīļoto, vīrietis paturēja solījumu un teica, ka nopirkšot viņai iPhone.

"Kad tu man nopirksi, es gribu tagad," teica raudošā caca un atkal izplūda asarās.



"Šobrīd nav naudas," paskaidroja draugs.



"Septembrī iznāk astotais. Nopirksim to," turpināja mierināt cacas draugs.



"Negribu astoto, es tagad gribu septīto," šņaukājoties un raudot atbildēja Nastja.



Draugs teica: "Nastja, priekš kam tev iPhone, tev esmu es."



Raudošā meitene atbildēja: "Es gribu iPhone, es jau visiem pastāstīju, ka tu man to uzdāvināsi."



Draugs atbildēja, ka nevar to tagad izdarīt un lai meitene vēl nedaudz paciešas.

Meitnes nespēja beigt raudāt un gausties. (Foto: Ekrānuzņēmums)

"Es jau gaidu kopš tu pārdevi kopmītnes. Es ciešos un klusēju, bet tu nepērc," aizvainoti paskaidroja meitene.

Cerams, ka Nastjas ciešanas ir beigušās, un viņa ir tikusi gan pie iPhone 7, gan iPhone 8.