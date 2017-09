AFP

Itālijā no malārijas nomirusi 4 gadus veca meitene, kura nekad nebija ceļojusi

Itālijas ziemeļos, netālu no Milānas, slimnīcā no malārijas mirusi 4 gadus veca meitenīte, taču tas, kā viņa inficējusies, nav skaidrs, jo meitene nekad nav bijusi ārpus valsts, vēstī "The Local".