Festivālā "Burning Man" kāds vīrs apzināti ielēca lielajā ugunī

Festivāla „Burning Man” („Degošais vīrs”) organizatori norādījuši, ka ir trīs cilvēku tipi, kas paši sev rada briesmas gadskārtējā uguns rituālu pasākumā Nevadā.

Šis deviņu dienu ilgais festivāls pulcē desmitiem tūkstošu interesentu no visas pasaules, kas noraugās neskaitāmos „uguns” rituālos. Lielo no koka veidoto skulptūru dedzināšana simbolizē atdzimšanu no jauna, un šī doma daudziem šķiet saistoša. Festivāla kulminācija ir 12 metrus augsta „koka vīra” sadedzināšana.

Izdevums „Reno Gazette-Journal” informē, ka amerikāņu reindžeri ieteikuši festivāla kārtības sargiem pievērst uzmanību trīs cilvēku tipiem, kas ir visaugstākajā riska grupa, ka varētu tīšuprāt skriet degošo skulptūru radītajās liesmās.

Festivāls notiek jau 15. gadu un pulcē simtiem tūkstošu skatītāju. (Foto: Mark Kreusch / Splash News/ Vida Press)

Reindžeri ieteikuši uzmanīties no cilvēkiem, kas cenšas pievērst sev uzmanību (tādiem kā ekshibicionisti), cilvēkiem, kas ir noskaņoti uz pašnāvību un tiem, kas atrodas narkotisko vielu reibumā.

Šobrīd vēl nav zināms, kurai kategorijai pieskaitāms 41 gadu vecais Ārons Džoels Mičels, kurš sevi nogalēja, ieskrienot liesmās aizvadītajā sestdienā. Pirmās pārbaudes liecina, ka vīrietis nebija dzēris, taču varasiestādes vēl gaida toksikoloģisko testu rezultātus.

Lielo no koka veidoto skulptūru dedzināšana simbolizē atdzimšanu no jauna, un šī doma daudziem šķiet saistoša. (Foto: USA TODAY NETWORK/ Sipa USA/ Vida Press)

Pēc notikušās traģēdijas festivāla organizatorus aicināja atcelt svētdien paredzēto „degošā vīra” rituālu un tam sekojošo „degošā tempļa” uguņošanu, kas ir festivāla galvenā kulminācija un pulcē ap 70 000 skatītāju. Tomēr pasākuma rīkotāji nolēma neatcelt festivāla galvenos un to noslēdzošos rituālus.

Varasiestādes aicināja organizatorus nolīgt vēl 350 cilvēku lielu papildus apsardzi rituāla laikā, taču organizatori šo skaitu dubultoja. Festivāla kulminācijas vakarā pie degošajām skulptūrām dežurēja 600 apsardzes darbinieku.

Festivāls ik gadus ilgst deviņas dienas. (Foto: USA TODAY NETWORK/ Sipa USA/ Vida Press)

Arī sestdienā, kad Mičels nolēma sev atņemt dzīvību, pie degošās skulptūras dežurēja apsargi, taču to bija krietni mazāk, un vīrietim izdevās izlauzties cauri divu rindu drošības perimetram, kas turēja skatītājus drošā attālumā no degošās koka figūras.

Nevadas štata šerifs Džerijs Allens norāda, ka tovakar klātienē ap 50 000 cilvēku noskatījušies, kā ugunsdzēsēji cenšas izvilkt Mičelu no liesmām. Viņu ar helikopteru nogādāja slimnīcā Kalifornijā, taču nākamajā rītā vīrs no gūtajiem apdegumiem mira.

„Mēs vēl nezinām, vai viņš ieskrēja ugunī apzināti vai narkotisko vielu ietekmē,” izteicies Nevadas štata šerifs.

Foto: USA TODAY NETWORK/ Sipa USA/ Vida Press

Ārons Džoels Mičels bija ASV pilsonis, kam pieder māja Oklahomā, taču viņš jau kādu laiku ar sievu dzīvoja Šveicē.

Pēc traģēdijas Ārona Džoela Mičela mamma Džonija Mičela apliecinājusi izdevumam „Reno Gazette-Journal”, ka ģimene ir „pilnīgā šokā”, kā arī zina teikt, ka dēlam šī bijusi pirmā reize, kad viņš apmeklējis šo uguns rituālu festivālu.

Mamma Āronu Džoelu pēdējo reizi redzējusi šā gada 1. augustā, kad viņš gatavojies doties uz „Eclipse” („Aptumsuma”) festivālu Oregonā, un dēls izskatījies laimīgs. „Viņš bija lieliskā noskaņojumā, kad satikām,” apliecina Mičelas kundze. Viņš arī mammai pastāstījis par plāniem kopā ar draugiem pirmo reizi apmeklēt „Burning Man” („Degošā vīra”) festivālu Nevadā.

Foto: USA TODAY NETWORK/ Sipa USA/ Vida Press

Ārona Mičela bērnība pagājusi Oklahomā, taču kādu laiku viņš jau dzīvojis Šveicē, kur strādājis celtniecībā. Viņš bijis precējies ar šveicieti, bet bērnu pārim nebija.

„Lai gan viņam bija 41, viņš vienmēr ir, un paliek tavs bērns,” norādījusi Mičela. „Viņš bija mīlošs un jauks cilvēks. Viņam patika uzturēties ārā, doties pārgājienos un skriet.”