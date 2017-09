Bibihalai ir 106 gadi, viņa ar grūtībām runā un tikpat kā vairs neredz. Zviedrija atteikusi viņai palikšanu. (Foto: AP)

Zviedrija no valsts padzen 106 gadus vecu afgāņu sievieti - iespējams, visvecāko bēgli pasaulē

Tieši musulmaņiem tik svarīgā ramadāna laikā Zviedrijas varasiestādes atteikušas patvērumu 106 gadus vecai sievietei no Afganistānas, kura savu valsti pametusi, bēgot no islāma ekstrēmistiem, raksta "The Guardian".