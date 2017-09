Policija, meklējot mīklaini pazudušo franču meitenīti, kāzu viesa automašīnā atrod viņas DNS

BBC vēstī, ka meitenītes DNS atrasts uz automašīnas vadības paneļa.

Vīrietis atzina, ka meitene svētdienas naktī, bija viņa automašīnā, taču tas nenozīmē, ka viņš ir vainīgs, sacīja viņa advokāts.

Aizturētais ir viens no diviem kāzu viesiem, kuru policija pagājušajā nedēļā aizturēja pretrunīgu liecību dēļ, taču vēlāk atbrīvoja.

Grenobles likumsargi svētdien izplatītajā paziņojumā vēstīja, ka 34 gadus vecais vīrietis apsūdzēts par mazgadīgas personas nolaupīšanu un nelikumīgu cilvēka brīvības atņemšanu.

Vīrietis pratināšanā esot mēģinājis noliegt savu vainu un izskaidrot notikušo, taču tas izmeklētājus neesot pārliecinājis.

Aizdomās turētā advokāts franču medijiem klāstījis, ka "meitene ar mazu puisīti iekāpa automašīnas aizmugurējā sēdeklī, lai apskatītos, vai bagāžas nodalījumā nav vīrieša suņa".

Izrādās, ka aizturētais vīrietis dienu pēc kāzām iztīrījis automašīnu, un viņa advokāts to izskaidro ar vēlmi pārdot spēkratu jau atrastam pircējam. To, kāpēc meitenītes DNS atrasts automašīnas priekšā, viņš izskaidroja tā: viņas pēdas tur varēja nejauši "nogādāt" viņa klients, līdz ar to šis atklājums uzreiz nenozīmējot, ka viņš ir vainīgs. "Viņš uzstāj, ka ir nevainīgs un norāda uz neveiksmīgām sakritībām," saka advokāts.

Aizdomās turētā vārds netiek izpausts, taču vīrieša māte sniegusi interviju franču medijiem, skaidrojot, ka viņas dēlam nav nekāda sakara ar meitenītes pazušanu. Māte sacīja, ka viņas dēls nevienam nevarētu nodarīt pāri. "Es neesmu uzaudzinājusi monstru, viņš nekad nav bijis monstrs," taisnojās māte.

Vīrietis bija viens no 180 kāzu viesiem, kuru policija nopratināja saistībā ar meitenītes pazušanu. Izmeklētāji aprunājās ar vēl 70 cilvēkiem, kuri tonakt apmeklēja ballītes netālu no kāzu svinību vietas.

Meklēšanā tika iesaistīti arī suņi, kuri Meilīsas pēdas pazaudēja autostāvvietā, raisot bažas, ka viņa varētu būt aizvesta prom. Tikmēr avoti policijā atklāj, ka pārmeklējamās teritorijas aizvien tiek paplašinātas.