50 eiro, un ikviens var kļūt par 15. gadsimta Francijas pils līdzīpašnieku

"The Local" vēstī, ka pils atrodas Dordoņas departamentā, un šobrīd tā ir nodota izsolē. 15. gadsimtā celtā ēka, tiesa gan, nepiederēs vienam cilvēkam, kurš būs gatavs maksāt šos pussimts eiro. Lai pasargātu vēsturisko celtni no iznīcības, uzsākta kampaņa, ļaujot simtiem cilvēku nopirkt daļiņu no pils un kļūt par līdzīpašniekiem.

Skumji, taču 375 kvadrātmetru plašā ēka ir ļoti bēdīgā stāvoklī. Francijas varasiestādes konfiscēja to iepriekšējam īpašniekam un nolēma, ka 21. septembrī tā nonāks izsolē. Sākotnējā summa, ko grib iegūt no ēkas pārdošanas, ir 250 000 eiro, kas palīdzētu glābt vēsturisko būvi.

Līdz otrdienai interesi par mazu kaktiņu pilī izrādīja jau 400 cilvēki, kopā savācot 30 000 eiro.

Pils glābēju plānos ietilpst savest to kārtībā un tad kādā oriģinālā veidā "atgriezt to dzīvē". Zīmīgi, ka teikšana būs arī visiem pils īpašniekiem.

Šādas kampaņas vēsturisku ēku glābšanā tika rīkotas arī iepriekš, taču šī ir pirmā reize, kad iesaistītie varēs kļūt par līdzīpašniekiem, kas nozīmē, ka viņiem būs teikšana par to, kā nākotnē pili izmantos.

Ēkā ir astoņas istabas, staļļi, dzirnavas, baseins, baložu mājiņa, kā arī pieguļoši meži un pļavas.

Pils smagi cieta 1944. gada nacistu uzbrukumā, un kopš tā laika ēkas stāvoklis ir tikai pasliktinājies.

Tā ir redzama 1968. gada filmā "Tetovētais" ar Luiju de Finesu galvenajā lomā. Viens no variantiem, ko darīt ar ēku turpmāk, ir ierīkot aktiera karjerai veltītu muzeju, jo pašreizējais muzejs, kurš atrodas Nantē, nesen slēgts.

Filmā Finess ierodas pilī un paziņo: "Tās ir drupas!", un ēkas glābēji gan cer, ka kampaņas izskaņā tas mainīsies uz pretējo.