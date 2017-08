Roma apsver bēgļus izmitināt mafijai konfiscētās ēkās

Romas mērs Virdžīnija Radži paziņoja, ka pilsētas ierēdņi apseko konfiscētos nekustamos īpašumus, lai noskaidrotu, vai kādas no šīm ēkām ir piemērotas pagaidu mitekļiem.

Pirmo atskaiti par 200 000 potenciāli pieejamiem mitekļiem ir paredzēts sagatavot līdz 31.oktobrim, Radži otrdien informēja savā ierakstā sociālajā tīklā "Facebook".

Migranti nakšņo Romas katoļu bazilikā. (Foto: AP/Scanpix/LETA)

Romas varas iestādes un policija ir kritizētas par to, ka policisti pagājušonedēļ lietoja ūdens lielgabalus pret patvēruma meklētājiem, kas bija apmetušies vienā no pilsētas centra laukumiem pēc izlikšanas no ēkas, kuru viņi bija ieņēmuši kopš 2013.gada. Šie migranti bija galvenokārt no Eritrejas un Etiopijas.

Policija paziņoja, ka šie reidi bija nepieciešami, jo migrantiem bija gāzes baloni un citi ugunsnedroši materiāli.

ANO bēgļu lietu aģentūra nosodīja migrantu izlikšanu bez alternatīvu mitekļu nodrošināšanas.

Radži otrdien aizstāvēja policijas rīcību un sacīja, ka pašvaldība necietīs nelikumīgus skvoterus. Viņa lēsa, ka skvoteri ieņēmuši apmēram 100 ēkas Romā.

Radži uzstāja, ka viņa mēģinājusi uzlabot situāciju, bet viņas pērn izveidotā administrācija nav spējusi izpildīt daudzus no vēlēšanu kampaņas solījumiem par Romas komunālo pakalpojumu sakārtošanu.

Mājokļu trūkums Romā pastāvēja jau pirms Radži stāšanās mēra amatā. Trūcīgas ģimenes gadiem ilgi gaidīja mājokļus, kurus tās varētu atļauties, un aktīva skvoteru kustība pārņēma pamestas ēkas.