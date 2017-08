25 nominēto krieviešu kopējā bagātība veido vairāk nekā 7 miljardus ASV dolāru, norāda "Forbes" analītiķi. Tieši tāpat kā pērn arī šogad par visturīgāko sievieti Krievijā atzīta Jeļena Baturina, bijušā Maskavas mēra Jurija Lužkova laulātā draudzene. Viņas rocība šobrīd ir apmēram viens miljards dolāru.

Kopumā Krievijas bagātāko dāmu turīgums ir audzis, nevis mazinājies, kā varētu domāt saistībā ar Rietumu attieksmi pret Krievijas rosību pasaules arēnā.

Ko dara Krievijas bagātākā dāma?

Jeļena Baturina ir vadošā figūra un prezidente uzņēmumā "Inteco Management". "Forbes" norāda, ka pēdējā gada laikā Baturinas ieņēmumi mazinājušies par 100 miljoniem dolāru, taču tas netraucē viņai ierindoties deviņdesmitajā vietā starp valsts turīgākajiem uzņēmējiem kā vienīgajai sievietei.

Starp visas pasaules valstu bagātniecēm Baturina ierindojas 1940. vietā kā turīgākā dāma.

Viņas ienesīgā lieta - enerģijas ražošana un pārdošana, kā arī viesnīcu bizness. Baturina ir aktīva dalībniece dažādos investīciju fondos Eiropā un ASV, bet viņas viesmīlības bizness izpleties Īrijā, Austrijā, Čehijā un Krievijā. Tāpat viņa vada atjaunojamās enerģijas projektus Itālijā un Grieķijā.

2016.gadā Baturina iegādājās zemi Kiprā, Limasolas pilsētā, kur par 40 miljoniem dolāru top elitārs dzīvojamais masīvs.

Ļoti turīgā šķirtene Jeļena. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Otrajā vietā - miljardiera šķirtene ar uzņēmību

Bagātībā krietni atpaliekot no Lužkova sievas, otrajā vietā ar aplēstu 600 miljonu ASV dolāru lielu mantību ierindojas Jeļena Rubolovļeva, kura pagājušajā gadā izšķīrās no sava lauleņa Dmitrija Rubolovļeva - Krievijas miljardiera. Bagātību viņa ieguva tiesas procesa rezultātā, kur paralēli naudai iztiesāja arī divus īpašumus Šveicē, jahtu un citus niekus. Vienā no mājām Šveicē Jeļena mīt arī patlaban pēc šķiršanās.

3.vieta - "lidotāja"

Savukārt Krievijas bagātnieču trijnieku noslēdz Natālija Fiļeva, kura darbojas aviobiznesā. Fiļevas bagātība lēšama nedaudz zem 600 miljoniem dolāru.

Viņa ar 82% akciju ir piekšsēdētaja "S7" grupā, kas pārvalda aviokompānijas "Sibrij" un "Globus". Savu turību sieviete sāka kaldināt 1997.gadā, kad viņas vīrs iegādājās akcijas lidsabiedrībās, un pašlaik tās ir otras vērtīgākās pēc "Aeroflot" akcijām.

Abramoviča eksdāma - tikai lejasgalā

Bagātnieču sarakstā ir arī uzņēmuma "Progress Kapital" valdes locekle Olga Belatevševa, kuras laime mērāma 450 miljonos ASV dolāru; kā arī Tatjana Bakarčuka, kurai pieder interneta veikals "Wildberries", - viņas rocība ir 420 miljoni dolāru.

Krievijas labdarības fonda Andreja Gurijeva sieva Jevgēņija Gurijeva, kurai pieder akcijas "FosAgro" grupā, var rēķināties ar 400 miljonu bagātību, tāpat klājas arī firmas "Novatek" vadītājai Tatjanai Kuzņecovai.

400 miljonus pārvalda arī līdzīpašniece grupai "Sadraudzība" Natālija Lutšenko.

Irkutskas naftas kompānijas ģenerāldirektore Marina Sediha tur rūpi par saviem 350 miljoniem dolāru, un aplēsts, ka nule šķīrušās Irinas Abramovičas turīgums lēšams uz 300 miljoniem dolāru. Kā zināms, sieviete pateikusi ardievas izskatīgajam Krievijas miljardierim Romānam Abramovičam un, iespējams, kā savu nākamo partneri nolūkojusi vīrieti, kas statusa ziņā ir vēl ietekmīgāks par Abramoviču.

