Tuvojoties Bundestāga vēlēšanām, Gabriēla sociāldemokrāti (SPD) cenšas iezīmēt atšķirības no koalīcijas partneriem Merkeles kristīgajiem demokrātiem (CDU).



"Mēs esam Aukstajā karā 2.0," Gabriēls sacīja intervijā, kas sestdien publicēta laikrakstā "Bild". "Pašā vidū. Mēs redzam jaunu kodolbruņošanās fāzi Austrumos un Rietumos.



Krievijas prezidents Vladimirs Putins un Tramps uzskata, ka tautu un valstu attiecības "pamatā ir cīņa", skaidroja Vācijas augstākais diplomāts.



"Viņi neuzsver tiesību spēku, bet stipro tiesības," viņš piebilda.

Merkele cer, ka iegūs Trampa labvēlību, ja militāros tēriņus palielinās līdz 70 miljardiem eiro gadā, skaidroja ministrs. "Es uzskatu, ka tā ir liela kļūda," viņš uzsvēra.



Gabriēls arī noraidīja Merkeles konservatīvo pārmetumus bijušajam sociāldemokrātu kancleram Gerhardam Šrēderam, kurš izpelnījies nopēlumus par amatu pieņemšanu Kremļa enerģētikas uzņēmumos, no kuriem pēdējais ir "Rosneft".

"Kad runa ir par gūstekņu atbrīvošanu no Austrumukrainas krievu separātistu rokām, tad viņi ir priecīgi, ka Šrēderam ir sakaru līnija ar Putinu. Bet kampaņas gaitā viņi ir pret SPD, viss ir otrādi," viņš sacīja. "Es uzskatu, ka tas ir lēti."

Vācijā, kur tautsaimniecība šobrīd ir labā stāvoklī, bet bezdarba līmenis krītas, Merkeles CDU aptaujās SPD apsteidz par 17 procentpunktiem.



