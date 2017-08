Vētra "Hārvijs" plosa Teksasu, ir bojāgājušie. Tuvākajās dienās varētu sākties milzu plūdi

Sagrautas daudzas ēkas, un vairākās mājās ir iesprostoti cilvēki, kas nav ņēmuši vērā varasiestāžu aicinājumu evakuēties uz drošākām vietām.

Rokportas pilsētā vētras dēļ notikušā ugunsgrēkā savā mājā gājis bojā kāds vīrietis. Vēl Rokportā vētra norāvusi veco ļaužu pansionāta jumtu, un desmit tā iemītniekiem bija nepieciešams sniegt medicīnisko palīdzību.

Sesdien vēlu vakarā gājusi bojā sieviete, kas plūdu laikā izkāpusi no sava auto, apstiprināja Hjūstonas īpašo operāciju centra pārstāvis Garijs Normens. Kaimiņi sievieti atraduši 30 metrus no mašīnas, un kāds bijušais ārsts turpat arī konstatējis viņas nāvi.

Vairāki cilvēki ievainoti citur Teksasā.

Apmēram 300 000 klientu palikuši bez elektroapgādes.

ASV krasta apsardze no kuģiem Teksasas līcī evakuējusi 18 cilvēkus.

No cietuma dienvidos no Hjūstonas evakuēti 4500 ieslodzītie, jo tuvējā upē strauji ceļas ūdens līmenis un pastāv plūdu draudi. Evakuētie ieslodzītie pārvietoti uz cietumiem Teksasas austrumos.

Tiek prognozēts, ka tuvākajās dienās Teksasā turpināsies lietusgāzes, kas var izraisīt lielus plūdus.

ASV Nacionālais viesuļvētru centrs (NHC) ziņo, ka "Hārvija" epicentrs piekrasti sasniedza piektdien ap plkst.22 (sestdien ap plkst.6 pēc Latvijas laika) 48 kilometrus uz ziemeļaustrumiem no Korpuskristi.

Tuvojoties Teksasai, "Hārvijs" pieņēmās spēkā, pārtopot ceturtās kategorijas viesuļvētrā, taču vēlāk tās spēks samazinājās līdz tropiskajai vētrai.

Prezidents Donalds Tramps devis tiesības Teksasas gubernatoram Gregam Ebotam izsludināt pavalsti par lielas katastrofas zonu, kas ļauj nepieciešamības gadījumā paātrināti saņemt federālo palīdzību. Ebots izsludinājis ārkārtas stāvokli daļā Teksasas.

Baltais nams paziņojis, ka Tramps nākamās nedēļas sākumā apmeklēs Teksasu.