Svinīgais skolas sākuma process no 1.septembra pārcelts uz ceturto, jo musulmaņiem jāsvin savi svētki. To, ka šāds rīkojums vairākām Maskavas skolām izdots, apliecina Maskavas 2017. skolas direktors Aleksandrs Krjučkovs. "Tas tā tiešām ir. Svinīgā stāšanās rindiņās notiks ceturtajā, nevis pirmajā septembrī. Kāpēc - to mums labāk neuzdot, bet gan Izglītības departamentam," sacījis skolas direktors.

Viņš norāda, ka skolas pašas nevar ietekmēt šādas nianses. Lai gan 1.septembris ir oficiāls akadēmiskā mācību gada sākums, izdots rīkojums svinīgos aktus noturēt 4.septembrī.

Par svinību pārcelšanu trauksmi sociālajā tīklā "Facebook" cēla triju bērni vecāki no dažādām skolām Meščanskas rajonā. Tas ir Maskavas rajons, kurā atrodas islāmticīgo mošeja un tur 1.septembrī paredzēts dievkalpojums; saskaņā ar Kurbanbairama svētkiem tajos tiek upurēti dzīvnieki. Krievijas musulmaņu kopas valdes priekšsēdētājs Damirs Gizatuļins gan solījis, ka upurēšana nenotiks centrālajā mošejā, bet gan 16 dažādās mošejās piepilsētā.