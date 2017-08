Romas centrā notikušas policijas sadursmes ar imigrantu skvoteriem

Sadursmju laikā policisti tika apmētāti ar gāzes baloniem un akmeņiem, vēsta ziņu aģentūra ANSA, atsaucoties uz likumsargiem.

Varasiestādes centušās atgūt kontroli pār situāciju, liekot lietā ūdenslielgabalu. Izmantoti esot arī steki.

Nedēļas nogalē policija sāka nelikumīgos iemītniekus izlikt no kādas patvarīgi ieņemtas ēkas netālu no Romas centrālās stacijas "Termini". Ēkā mitinājies teju 1000 nelegālo imigrantu - pamatā no Etiopijas un Eritrejas.

Policija klātbūtne bijusi nepieciešama, jo vairāki imigranti atteikušies pārcelties uz valdības ierādītajām dzīvesvietām. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Ēkā nelikumīgie iemītnieki mitinājušies no 2013.gada oktobra, bet 2015.gadā tiesnesis licis skvoterus no nama izlikt.

50.gados būvēto bijušo biroju ēku iegādājušies nekustamā īpašuma attīstītāji, kas vēlas namu atjaunot.