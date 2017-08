Skandāls, ko izraisījusi olās konstatētā cilvēka veselībai bīstamā insekticīda fipronila klātbūtne, aptvēris 18 Eiropas valstis un pat sasniedzis tādas attālas valstis kā Honkongu.

"Tiek lēsts, ka tiešas izmaksas Nīderlandes putnkopības nozarei, kurā izmantots fipronils, veido 33 miljonus eiro," norāda valsts veselības ministre Edīte Šipersa un ekonomikas ministra vietnieks Martjins van Dams.

"No šīs summas 16 miljonu eiro izdevumus radījis tirdzniecības aizliegums, bet 17 miljoni eiro radušies no pasākumiem, lai attīrītu saimniecības no fipronila klātbūtnes," skaidro ministri.

Ministri vēsta, ka putnkopju saimniecības vidēji cietušas sākotnējos zaudējumus aptuveni 120 000-200 000 eiro apmērā.

Kopš skandāla sākuma 1.augustā no veikalu plauktiem izņemti miljoniem olu un olu produktu, bet arvien plašāk tiek uzdoti jautājumi par to, kurš un kad saņēma informāciju par pārkāpumiem.

Fipronilu, kas tiek lietots insektu un parazītu iznīcināšanai, Eiropas Savienībā ir aizliegts izmantot lauksaimniecībā, ja galaprodukts paredzēts cilvēkiem lietošanai pārtikā. Liels daudzums fipronila var kaitēt cilvēka aknām, nierēm un vairogdziedzerim.