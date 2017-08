Bruņotā konfliktā Viļņas picērijā sašauta sieviete

Konflikts izcēlies starp divām kompānijām, kas sēdējušas picērijas āra terasē. Incidenta laikā viens no iesaistītajiem izvilcis šaujamieroci, pēc kā abas kompānijas ātri vien pametušas notikuma vietu. Aculiecinieki stāsta, ka ieroci izvilkušais vīrietis to izmantojis vienu reizi un pēc tam no tā atbrīvojies.

Policijas informācija gan liecina, ka ierocis izmantots četras reizes, nejauši ievainojot sievieti, kura konfliktā pat nepiedalījās. Sieviete ievainota kājā un dzīvībai briesmu nedraudot.

Pēc bruņotā konflikta arestēti četri cilvēki.