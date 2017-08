Kims Čenuns sirgst ar steroīdu izraisītām dusmu lēkmēm, uzskata Ņujorkas speciālās ķirurģijas hospitāļa mediķis Roks Pozitano.

Zināms, Kims Čenuns sirgst ar veselu buķeti slimību, kuras izraisījis viņa izlaidīgais dzīvesveids – aizraušanās ar alkoholu un pārēšanās tieksme: podagaru, diabētu un aptaukošanoss. Podagra. kuru dēvē arī par karaļu slimību, izraisa ir nesabalansēta diēta. Tās ārstēšanai izmanto stereoīdus – preperātus, kas daļai pacientu izraisa uzbudinātību, agresivitāti un dusmu lēkmes. Mūsdienās podagra ir ārstējama, bet lietotie medikamenti daļai pacientu izraisa nevēlamus blakusefektus.

Jāteic, ka ar podagru slimoja arī tagadēja līdera vectēvs Kims Irsens, tēvs Kims Čenirs un vecākais brālis Kim Čennams. Pozitano uzsver, ka Čenuna uzvedība liecina, ka viņa dusmu lēkmes izraisa anaboliskie steroīdi. Tas ir medicīnisks fenomens, kas jau sen zināms mediķiem.

Podagra, dēvēta arī par ģikti, savu nosaukumu ieguvusi no grieķu valodas, un tulkojumā tas nozīmē – kāju slazds. Cilvēks, kuru šī kaite piemeklējusi tipiskā formā, jūtas tā, it kā kājas īkšķis būtu iecirsts lamatās. Pirksta pamatfalangas locītavā ir iekaisums ar izteiktām sāpēm, mēdz būt sāpes naktī, bieži vien cilvēks nevar paiet un pat viegls pieskāriens sāpošajam pirkstam rada neizturamas mokas. Podagras pamatā ir urīnskābes vielmaiņas traucējumi, kad urīnskābes sāļu kristāli sāk izgulsnēties locītavās. Par to, ka Čenuns varētu sirgt ar podagru, liecina tas, ka viņš klibo un vairākkārtīgi publiski parādījies ar spieķi rokās.

3 Foto Ziemeļkorejas līderim jauna frizūra