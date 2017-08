Kamēr Latvijā nerimstas tiesāšanās par Zolitūdes traģēdiju, prakse pierāda, ka „Maxima” būvnieki nav ņēmuši vērā skarbo mācību un arī citviet notiek „Maxima” veikalos lielas avārijas, kas var apdraudēt cilvēku veselību un pat dzīvību. Tikai laimīgas nejaušības dēļ 20. augustā Viļņa „Maxima” notikušajā avārijā neviens nav cietis.

20. augustā Viļņas „Maxima” veikalā Mindauga ielā, kas pirms desmit dienām bija atvērts pēc lielās rekonstrukcijas, no griestiem uz cilvēkiem sāka gāzties ūdens straumes. Iesākumā cilvēki domāja, ka tas saistīts ar lietusgāzēm, kas bija pārņēmušas Lietuvas galvaspilsētu. Tomēr par iemeslu avārijai bija ūdensvada sistēmas ierīkotāji.

No tirdzniecības centra tika evakuēti cilvēki un tā darbība pārtraukta. Tika noskaidrots, ka pie vainas bija bojājums dzeramā ūdens caurulē, kas bija ierīkota virs griestiem.

„Virs tās vietas, kur notika avārija, iet caurule ar auksto ūdeni. No caurules nokrita aizdars un no griestiem sāka tecēt ūdens. Kad ūdens padevi noslēdza, ūdens pārstāja tecēt. Tagad telpa ir droša ekspluatācijai, bet veikalu atkal atvērsim tikai pēc papildus pārbaudes,” portālam delfi.lt taisnojās Lietuvas „Maxima” pārstāvis Jauņus Špakausks.