Aculieciniece Marianna Morfūta, kura dzīvo nepilnus 40 metrus no avārijas vietas, novērojusi, ka kravas automašīnas šajā vietā iestrēgst ļoti bieži, vienu līdz divas reizes mēnesī.



"Es biju uztraukusies, bet jutos droši, jo zināju, ka automašīnā vairs neviena nav," stāsta video autore.



"Es ceru, ka kravas automašīnu vadītāji skatās uz zīmēm. Mēs esam nobažījušies par to, ka vilciens vai auto var vest bīstamu kravu. Par laimi, šoreiz tās bija tikai konfektes," stāsta vietējā iedzīvotāja Marianna.



Apkārtējie iedzīvotāji visvairāk baidās no tā, ka kādu dienu sadursme būs nopietnāka un vilciens var noskriet no sliedēm.

Glābējiem pēc sadursmes vajadzēja vairākas stundas, lai savāktu apkārtnē izmētātās konfektes.

Kravas vilciens ietriecas smagās automašīnas piekabē. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Policija ziņo, ka kravas mašīnas vadītājs ignorējis vairākas brīdinājuma zīmes, kas izvietotas ceļa malā pirms pārbrauktuves.



Vietējā iedzīvotāja Ruta Mota dzīvo netālu, viņa arī ir novērojusi, ka kravas automašīnas iesprūst uz sliedēm. Sieviete uzskata, ka kravas mašīnas šoferis ir jāarestē.



"Es domāju, ka tas ir nepieņemami, jo vadītājam ir jāpievērš uzmanība," dusmīgi stāsta Mota.



Glābēji pietiekami ātri sakopa teritoriju un pēc pāri stundām vilciens varēja braukt tālāk.