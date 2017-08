Pasaules pirmizrādi filma šopavasar pieredzēja Kannu starptautiskā kinofestivāla programmā "Directors Fortnight", kur skatītāji to novērtēja ar vairākas minūtes ilgām stāvovācijām.

Barta filmas galvenie varoņi ir divi lietuviešu jaunieši - Roks un Inga, kuri uzauguši neatkarīgajā Lietuvā un tikko pārkāpuši pusaudža gadu slieksni. Viņi pieņem avantūristisku lēmumu pavadīt uz Kijevu humānās palīdzības kravu, bet galu galā nonāk pie frontes līnijas Donbasā, kur skarbos apstākļos sāk izprast dzīvības vērtību un mīlestības trauslumu.

Galvenās lomas atveido jaunie lietuviešu aktieri Mants Jančausks un Līja Maknavičūte, bet filmā piedalās arī slavenā franču aktrise Vanesa Paradī un poļu aktieris Andžejs Čira.

Režisors kopā ar 30 cilvēku komandu trīs mēnešus strādājis Ukrainā, automašīnās mērojot 13 000 kilometru un nokļūstot vistālākajos šīs valsts nostūros. Dažas ainas filmētas 200-300 metrus no frontes līnijas, bet, kā uzsvēris Barts, viņi ne reizi nav pašmērķīgi riskējuši.



Šarūna Barta filmas "Sarma" ("Šerkšnas"/"Frost") treileris

"Briesmu netrūka, teiksim, arī braucot pa slidenajiem, bedrainajiem ceļiem. Taču mēs riskējām vien tik daudz, cik tas bija būtiski nepieciešams," šonedēļ preses konferencē stāstījis režisors.

Vienlaikus viņš atzinis, ka filmēt kaut kur drošā vidē, imitējot šo karu, kurš joprojām turpinās, būtu bezjēdzīgi.

"Protams, daudz ko mēs filmējām pēc iespējas tālāk, taču dažām lietām vajadzēja pašiem pieskarties, citādi nebūtu godīgi," piebildis Barts, kuram šī filma ir viņa devītais kinodarbs.

"Sarma" ir mākslas filma, bet tajā ir daudz dokumentālu kadru. Autentisku iespaidu pastiprina personāži, kuri nav profesionāli aktieri, bet uzņemšanas grupas sastapti cilvēki, kas filmēti reālā vidē, - poļu robežsargi, ukraiņu pārdevēja, vecs vīrs, pie kura viņi atrod naktsmājas.

Nepieredzējušajam Rokam, kurš tiecas izprast kara dabu, īsti ukraiņu karavīri vienkāršos, neiestudētos vārdos stāsta, kādēļ viņi devušies uz fronti un ko nozīmē apglabāt kritušu draugu.

"Jautājums, kas liek aizdomāties, - kādēļ cilvēks karo? Kādēļ viņš izvēlas gandrīz drošu nāvi? Par to var spriest dažādi un, domājams, arī atbildes ir dažādas, bet neviena no tām nav galīga," spriedis režisors. "Arī vēlme iekarot citas zemes. Un tomēr tas ir lielā pretrunā ar cilvēka galveno mērķi - dzīvot. Pat nāvējoši ievainots cilvēks taču dara visu, lai izdzīvotu. Tomēr viņš iet karā, lai gan zina, ka var nākties mirt. Arī cilvēces vēsture ir līdzīga. Šobrīd pasaule mēģina pārstāt karot, tomēr kari notiek. Varētu gan teikt, ka tie nenotiek Eiropā, jo Eiropa jau krietni pakarojusi XX gadsimta pirmajā pusē. Jautājums - vai cilvēki aizmirst, ka citos kontinentos notiek kari? Un tagad pēkšņi viena valsts šķērso otras robežu ar nāvējošu tehniku - tankiem, artilēriju un tā tālāk. To dara Krievija, to tā darījusi arī ar mums."

Lente "Sarma" ir Lietuvas, Ukrainas, Francijas un Polijas kopražojums.