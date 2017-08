"Pārkāpumi konstatēti, atzinumi uzrakstīti, un tagad mūsu komisijai jāiepazīstas ar secinājumiem. Ja tie tiks apstiprināti, sāksies tālākas procedūras," viņš piebildis.

LRTK norāda, ka telekanāla "RTR Planeta" 31.maija pārraidē "Vakars ar Vladimiru Solovjovu" un telekanāla "TVCI" 10.jūnija raidījumā "Tiesības zināt" tā konstatējusi kara un naida kurināšanu.

Pirmajā gadījumā Krievijas parlamenta apakšpalātas - Valsts domes - deputāts Vladimirs Žirinovskis, cita starpā, paziņojis: "Baltijas valstīm jāizvirza ultimāts, lai tās atvelk visus NATO spēkus 300 kilometrus no Krievijas robežas. Ja neatvilks, mēs ķersimies pie konkrētiem pasākumiem."

Uz pārraides vadītāja jautājumu, ko viņš ar to domā, Žirinovskis atbildējis: "To viņi vēlāk redzēs. Pa nakti, no rīta atlidos kaut kādas lidmašīnas."

Žirinovskis piedalījies arī otrā pieminētajā raidījumā, kurā runājis par Ukrainas un Moldovas separātiskā Piedņestras reģiona okupāciju.

LRTK norāda, ka tās atzinumus attiecībā uz kara un naida kurināšanu pieminētajos raidījumos apstiprinājis arī Lietuvas Aizsardzības ministrijas Stratēģiskās komunikācijas un sabiedrisko attiecību departaments.

Kopš 2014.gada, kad Krievija anektēja Krimu un sāka atbalstīt prokremliskos kaujiniekus Ukrainas austrumos, Lietuva sāka noteikt apraides ierobežojumus Krievijas televīzijas kanāliem, kuri savās pārraidēs iekļāvuši informāciju, kuru Lietuvas likumdošana aizliedz izplatīt.