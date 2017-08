Trīs dienu sēras ir sākušās. Barselona un Ramblas iela nākamajā rītā pēc traģēdijas

Daudzu dzīves vakardienas terorakts nav ietekmējis nemaz un cilvēki dodas savās ikdienas gaitās, tomēr Katalonijas lielākajā pilsētā Barselonā ir izsludinātas trīs dienu sēras, ko apliecina sērojoši cilvēki tūristu tik iecienītajā Ramblas ielā.

Portāls Kasjauns.lv jau ziņojis, ka uzbrukumā cietuši cilvēki no 24 valstīm. Starp bojāgājušajiem identificēti trīs upuri no Vācijas un viens no Beļģijas. Jaunākais upuris šajā teroraktā bijis trīs gadus vecs bērns, miris no ievainojumiem, kas radušies cilvēku pūlim glābjoties no mikroautobusa.

Francijas vēstniecībā apstiprināts, ka teroraktā ievainoti arī 26 Francijas pilsoņi, 11 no viņiem atrodoties kritiskā stāvoklī.

Arī Grieķijas vēstniecība paziņojusi, ka ievainoti trīs grieķi, tāpat smagus ievainojumus guvuši Ķīnas, ASV un Austrālijas pilsoņi.

Policija šobrīd par galveno aizdomās turamo uzskata Musu Ukabiru, kurš varētu būt cilvēks, kas vadīja autofurgonu.

Laikraksts "El Mundo" vēsta, 17 gadus vecais Musa Ukabirs esot "galvenais aizdomās turētais". Viņš ir brālis Drisam Ukabiram, kurš iepriekš piektdien tika aizturēts Ripoļā.

Policija iepriekš izplatīja Drisa Ukabira fotogrāfiju, jo viņa dokumenti uzrādīti, izīrējot uzbrukumā izmantoto autofurgonu. Saskaņā ar vietējo mediju ziņām viņš ir aptuveni 20 gadus vecs un dzimis Marokā.

Mediji vēsta, ka vecākais no brāļiem Ubakiriem noliedzis savu saistību ar noziegumu, apgalvojot, ka viņa dokumenti esot nozagti.

Tikmēr laikraksts "El Pais" ziņo, ka cilvēki, kas pastrādāja noziegumu Barselonā, kā arī tie, kas dažas stundas vēlāk veica otru uzbrukumu simts kilometrus tālāk uz dienvidiem esošajā Kambrilsā, ir no vienas teroristu šūniņas, kurā kopumā sastāvējušas 12 personas.

Atbildību par Barselonā pastrādāto slaktiņu uzņēmies teroristiskais grupējums "Islāma valsts".