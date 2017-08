Barselonas terorakta upuri un ievainotie – cilvēki no 24 valstīm

Starp bojāgājušajiem identificēti trīs upuri no Vācijas un viens no Beļģijas. Jaunākais upuris šajā teroraktā bijis trīs gadus vecs bērns, miris no ievainojumiem, kas radušies cilvēku pūlim glābjoties no mikroautobusa.

Tikmēr ārvalstu vēstniecības joprojām satraukti gaida informāciju par identificētajiem upuriem un teroraktā ievainotajiem.

Francijas vēstniecībā apstiprināts, ka teroraktā ievainoti arī 26 Francijas pilsoņi, 11 no viņiem atrodoties kritiskā stāvoklī.

Arī Grieķijas vēstniecība paziņojusi, ka ievainoti trīs grieķi, tāpat smagus ievainojumus guvuši Ķīnas, ASV un Austrālijas pilsoņi.

Upuru mirstīgās atliekas ir nogādātas Barselonas kriminālistikas pārvaldē, kur speciālisti veiks ķermeņu autopsijas un sāks darbu pie identifikācijas.

Spānijas varas iestādes vēl nav publiskojušas mirušo un ievainoto personu vārdus.

Jau vēstīts, ka ceturtdien Barselonā uz tūristu iecienītās Ramblas ielas cilvēku pūlī ietriecies mikroautobuss, kā rezultātā nogalināti 13 cilvēki un vismaz 50 ievainoti.

Kā pavēstīja Katalonijas policija, notikušais ir terorakts, taču šobrīd nav skaidrības par uzbrukuma motīvu. Mikroautobuss uzbraucis uz ietves, notriecot daudzus cilvēkus.