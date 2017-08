Bandītu uzbrukumā slimnīcai Gvatemalā nogalināti 7 cilvēki

Vienai no Gvatemalas lielākajām slimnīcām trešdien uzbruka bandīti, lai atbrīvotu no apcietinājuma bandas locekli, un uzbrukuma gaitā tika nogalināti vismaz septiņi cilvēki un ievainoti 12, kā arī aizturēti pieci no uzbrukuma dalībniekiem, paziņoja amatpersonas.