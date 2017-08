Meitene brīnumaini izdzīvo pēc mēneša maldīšanās mežā

Lisa no Alabamas ir laimīgi atgriezusies pie savas ģimenes pēc tam, kad pirms mēneša, bēgot no laupītājiem, viņa apmaldījās mežā, kur viņai nācās gulēt starp kokiem un pārtikt no sēnēm un ogām.