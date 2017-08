Saistībā ar traģisko vilcienu sadursmi Ēģiptē atkāpies dzelzceļa vadītājs

Transporta ministrijas paziņojumā teikts, ka ministrs Hešams Arafats pieņēmis Valsts dzelzceļa pārvaldes vadītāja Medhata Šušas demisiju.

Jau ziņots, ka piektdien vilciens, kas bija ceļā no galvaspilsētas Kairas, netālu no Aleksandrijas ietriecās kādā nelielā stacijā stāvoša vilciena pēdējā vagonā. Vairāki vagoni noskrēja no sliedēm un viens no vilcieniem daļēji apgāzās.

Saskaņā ar Veselības ministrijas informāciju avārijā zaudēja dzīvību 42 cilvēki. Ēģiptes valsts televīzija iepriekš ziņoja par 49 upuriem. Ievainoti vairāk nekā 130 cilvēki.

Ēģiptes satiksmes ministrs Arafats, sestdien tiekoties ar prezidentu Abdelfatahu al Sisi, izteicās, ka sadursmē vainojama "cilvēku pieļauta kļūda, kā arī desmitiem gadu neveiktie dzelzceļa infrastruktūras uzlabojumi".

Vietējie mediji vēstīja, ka traģēdijā vainojama kļūme novecojušajā pārmiju sistēmā.

Pēdējos gados Ēģiptē notikušas vairākas traģiskas vilcienu avārijas, smagākā no tām 2002.gadā, kad aizdegās vilciens ceļā uz Ēģiptes dienvidiem un bojā gāja vairāk nekā 360 cilvēki.