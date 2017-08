Pirmie 196 tūkstoši olu, kas importētas no Beļģijas, Francijā izplatītas no 16.aprīļa līdz 2.maijam. Pēc tam zemo cenu mazumtirgotājs "Leader Price" 19.-28.jūlijā pārdevis vēl 48 tūkstošus olu no Nīderlandes, Travērs sacīja intervijā radiostacijai RMC.

"Ņemot vērā fipronila līmeni saindētajās olās, kā arī Francijas iedzīvotāju ēšanas paradumus, riski cilvēku veselībai ir ļoti zemi," viņš piebilda.

Fipronilu, kas tiek lietots insektu un parazītu iznīcināšanai, Eiropas Savienībā ir aizliegts izmantot lauksaimniecībā, ja galaprodukts paredzēts cilvēkiem lietošanai pārtikā. Liels daudzums fipronila var kaitēt cilvēka aknām, nierēm un vairogdziedzerim.

Domājams, ka šī viela nokļuvusi olās no līdzekļa, ko izmantojis uzņēmums "Chickfriend", kuru lauksaimnieki nolīguši mājputnu ārstēšanai.

Kopš skandāla sākuma 1.augustā saindētās olas ir atklātas vismaz 11 valstīs, kur no veikalu plauktiem izņemti miljoniem olu un olu produktu.

Saistībā ar skandālu Eiropas valstu, jo īpaši Beļģijas, Nīderlandes un Vācijas, starpā sākušās nesaskaņas par to, kura valsts ir atbildīga par radušos situāciju un vai kāda valsts slēpa informāciju no citām.