Par ierakstu tviterī atlaiž CNN komentētāju Lordu

"Nacistu sveicieni ir neattaisnojami. Džefrijs Lords vairs nav kopā ar šo tīklu," teikts raidorganizācijas paziņojumā.

Intervijā pēc atbrīvošanas no amata Lords sacīja, ka aktīvistam Andželo Karusonem adresētais tvīts esot pārprasts.

"Es izsmeju cilvēkus, kas izmanto iebiedēšanas taktiku fašistu un nacistu stilā, lai panāktu cilvēku padzīšanu no ētera, un es esmu tas, kurš tiek padzīts no ētera," Lorda teikto citē laikraksts "New York Times".

Lords pievienojās CNN 2015.gadā un savos komentāros simpatizēja Donaldam Trampam, atgādina laikraksts.

Lordam vairākkārt izraisījušās viedokļu sadursmes ar organizācijas "Media Matters" prezidentu Karusoni, kura organizācija kritizējusi CNN par Lorda pieņemšanu darbā.

Pēc asas domu apmaiņas šonedēļ tviterī Lords izdevumā " American Spectator" ceturtdien no rīta Karusones organizāciju nodēvēja par "Media Matters" fašistiem, "fanātiskiem brīvās runas ienaidniekiem, kas tipiskā fašistu stilā par savu misiju padarījuši viņiem nepatīkamu viedokļu aizliegšanu".

Dienas laikā strīds tviterī atjaunojās, un Lords pie sava oponenta vērsās ar uzrunu "Sieg Heil!".

Turpmākajos tvītos viņš skaidroja, ka tvīts bijis domāts kā "nacistu un fašistu izsmiešana".