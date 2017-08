Krimināllieta ierosināta par iebraukšanas kārtības pagaidu okupētajā Ukrainas teritorijā pārkāpšanu, par ko draud cietumsods līdz astoņiem gadiem. Tomēr reāli grupai "Scooter" draud aizliegums iebraukt Ukrainā uz pieciem gadiem.

Ukrainas prokuratūra grasās lūgt Vācijas varasiestāžu palīdzību, lai nopratinātu mūziķus.

"Scooter" lēmums uzstāties okupētajā Krimā izraisījis neapmierinātību Ukrainas Ārlietu ministrijā. Jūnijā Ukrainas vēstnieks Krievijā Andrijs Meļņiks sacīja, ka centīsies pārliecināt grupu nedoties uz Krimu.

"Scooter" uzstājas festivālā "ZB Fest". (Foto: Vida Press)

Savukārt "Scooter" līderis H.P.Baksters Vācijas laikrakstam "Bild" iepriekš teicis, ka "mēs braucam uz Krimu nevis tāpēc, lai nodarbotos ar politiku, bet tāpēc, ka tur ir mūsu fani - mēs gribam viņus iepriecināt".

Piektdienas vakarā "Scooter" uzstājies mūzikas festivālā "ZB Fest" Balaklavas kūrortā, Sevastopolē.

"Scooter" Festivālā "ZB Fest" izpilda vienu no saviem hitiem "How much is the fish"

Jau ziņots, ka 25.novembrī paredzēts "Scooter" koncerts "Arēnā Rīga".

Festivālā "ZB Fest" uzstājas arī tādas Krievijas mūzikas zvaigznes kā Dima Bilans, grupa "Ļeņingrad" un Gariks Sukačovs, kas regulāri koncertē Latvijā.

Krievija okupēja un anektēja Ukrainas Krimas pussalu 2014.gadā, taču no starptautisko tiesību viedokļa tā joprojām ir Ukrainas teritorija un ar Ukrainas varasiestādēm nesaskaņota ierašanās Krimā uzskatāma par nelegālu.

Jūlijā Krimas kūrortpilsētā Jaltā ar savu grupu "No Smoking Orchestra" sniedza koncertu Serbijas kinorežisors un mūziķis Emirs Kusturica, lai gan Ukrainas vēstniecība Belgradā atklātā vēstulē aicināja viņu to nedarīt. Savukārt Kusturica nosauca Krievijas veikto Krimas aneksiju par "dabisku, organisku procesu" un aicināja Krimas iedzīvotājus attīstīt pussalu kā "dižās Krievijas daļu", ziņo portāls "Balkan Insight". Kusturica vairākkārt koncertējis Rīgā, tostarp 2015.gada 9.maijā padomju uzvaras dienas svinībās Uzvaras parkā.