Venecuēlas iedzīvotāji kopš aprīļa sākuma gandrīz katru dienu iziet protesta gājienos, pieprasot prezidenta Nikolasa Maduro atkāpšanos. Valdība un armijas vadība ir pārvērtusies par korumpētu fašistu kliķi, kas skaļi sludina sociālismu, bet realitātē apgādā tikai sevi.

Bruģē ceļu uz diktatūru

Maduro pasludinājis uzvaru 30. jūlija Konstitucionālās sapulces vēlēšanās, atkāpties negrasās un ignorē parlamentu, kur jau pusotru gadu vairākums pieder opozīcijai. Viņš vēlas pieņemt jaunu konstitūciju, kas prezidentam nodrošinās diktatora varu. Varasiestādes paziņojušas, ka vēlēšanās piedalījās 41,53% balsstiesīgo, opozīcija apgalvo, ka 88% šo pasākumu ignorēja.

Protestētāji pieprasa demokrātiju, pārtiku, medikamentus, veļas pulveri, higiēnas preces.

Pretim viņi saņem draudus, lodes, policijas, Nacionālās gvardes un valdības atbalstītāju, bruņotu jauniešu bandu colectivos uzbrukumus – pēdējos var salīdzināt ar Musolīni melnkrekliem. Viņu kontā arī ir visvairāk upuru. Vēlēšanu dienā nogalināti desmit cilvēki, to vidū ielu kaujās miris opozīcijas partijas "Acción Democrática" jaunatnes sekretārs un paša mājās noslepkavots kāds jurists.

Cietumā par smalkmaizītēm

Tūkstošiem venecuēliešu katru dienu dodas iepirkties uz pierobežas veikaliem Kolumbijā un Brazīlijā vai vienkārši bēg prom no valsts. Kolumbija apsolījusi izsniegt vairāk nekā 150 000 īpašu vīzu Venecuēlas bēgļiem, kas ļaus viņiem šeit palikt uz laiku līdz diviem gadiem.

Venecuēlā trūkst viselementārāko preču, piemēram, ieviests stingrs ierobežojums smalkmaizīšu un kūku cepšanai, jo milti nepieciešami maizei. Pavasarī policija Karakasā arestēja četrus beķerus par “pārmērīgu pīrāgu cepšanu un mākslīgu cenu paaugstināšanu”.

Pēc ANO datiem, līdz 60% bērnu šajā valstī cieš no hroniska izsalkuma. Inflācija nākamgad draud sasniegt 1600–1700 procentu. Lielākā daļa vēl atlikušo privāto veikalu vietējo naudu vairs nepieņem pēc nomināla – pircēji maksā ar bolivāru paciņām, liekot tās uz svariem. Daudzi veikali ir slēgti, bet uz durvīm uzraksts: “Jau izlaupīts.”

Vērtīgāk par ordeņiem

Jūlijā prezidents Maduro savā pilī apbalvoja viņam personiski uzticamās Nacionālās gvardes virsniekus, kuri bija centīgi apspieduši protestus. Bija vērts censties – medaļu vietā vadonis pasniedza iepakojumus ar tualetes papīru. Vienkāršajai tautai šo preci tagad pārdod pa vienam rullim pēc sarakstiem, ko veido rajonu Bolivāra komitejas.

Tiesa, Maduro atbalsta ne visi militāristi, kuru vidējā alga ir 12–15 ASV dolāru mēnesī. Aģentūra "Reuters" ziņo, ka kopš pavasara arestētas vismaz 123 militārpersonas, vainotas dumpī, nodevībā un dezertēšanā. Patiesībā viņi atteicās izdzenāt mītiņotājus un pārgāja tautas pusē, kuru Maduro sauc par “sociālisma ienaidniekiem” un, protams, “ārvalstu izlūkdienestu nolīgtiem teroristiem”.

Jūnija beigās Iekšlietu ministrijas specvienības virsnieks Oskars Peress kopā ar dažiem biedriem pat ierakstīja un ievietoja internetā uzsaukumu “visiem patiesajiem Venecuēlas dēliem, kas nēsā uzplečus, atteikties no kalpošanas tirānijai”. Pēc tam viņi ar policijas helikopteru uzbruka Augstākās tiesas un Iekšlietu ministrijas ēkām, tās apšaudot un nomētājot ar granātām. Neviens necieta, bet uzbrucējiem izdevās aizbēgt.

Valdības pretinieks Karakasas ielās ar kaķeni pret armiju. Daļa protestētāju ķeras pie vardarbīgas cīņas. (Foto: REUTERS)

Sadalīt un sagraut

Opozīcija apgalvo, kā vienā no nesenajiem streikiem piedalījās vismaz 85% iedzīvotāju. Demokrātiskās vienotības apaļais galds apvieno ne tikai vidusšķiru, bet arī bijušos Maduro priekšgājēja Hugo Čavesa (miris 2013. gadā) piekritējus, Venecuēlas nabadzīgāko slāni, kas veido pusi iedzīvotāju – arī viņi cieš izsalkumu un nevēlas dibenu slaucīt ar lapām vai partijas avīzi. Atbalsts Maduro, pēc aptaujām, ir krities līdz 20 procentiem.

Krievijas politoloģe, vēsturniece, Latīņamerikas eksperte Tatjana Vorožeikina intervijā "Radio Svoboda" atgādina, ka Čavesa ieviestais modelis balstījās uz to tautas daļu, kas pastāvēja “ārpus tirgus, ārpus sabiedrības”, nevis 40% veiksminieku.

Tie naftas sociālisma modelī bija pat nevēlami. Eksperte to raksturo šādi: “Pārdalīt, neko neražojot, bet pārējo konfiscēt, tas ir, atņemt īpašumus režīma pretiniekiem, veikt ekspropriāciju, lai nebūtu nekādu ekonomisko un sociālpolitisko spēku, kas būtu neatkarīgi no režīma.” Krītoties naftas cenām, valsts ekonomika sabruka pavisam.

Turklāt valdošā vara vairs neatgādina nabago aizstāvjus. Korupcija un labumu sadale savējiem sasniedz milzu apmērus, tautā Maduro kliķi dēvē par Bolivāra buržuāziju – no Dienvidamerikas neatkarības cīnītāja idejām palicis tikai vārds.