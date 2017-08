57 gadus vecais Netenjels Glovers, kurš ir pazīstams arī ar pseidonīmu "The Kidd Creole", aizturēts trešdienas vakarā. Viņam izvirzītas apsūdzības slepkavībā vainu mīkstinošos apstākļos.

Slepkavība Manhetenas Midtaunā notikusi naktī uz pirmdienu. 55 gadus vecais upuris atrasts ar vairākām durtām brūcēm krūšu rajonā.

Kā pastāstīja policija, Glovers iesaistījies strīdā ar bezpajumtnieku, kurš tagad ir identificēts kā "otrās pakāpes dzimumnoziedznieks". Trīs pakāpju gradācijas sistēmā tā ir vidējā pakāpe, kas norāda uz mērenu nozieguma atkārtošanas risku. Konflikta gaitā bezpajumtnieks nodurts.

"Grandmaster Flash and The Furious Five" ir vislabāk pazīstama ar 1982.gada repa kompozīciju "The Message". Grupa tika izveidota 70.gadu beigās Bronksā.

2007.gadā grupa tika uzņemta Rokenrola slavas zālē, kļūstot par pirmajiem repa māksliniekiem, kam izrādīts šāds gods.