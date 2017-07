Vairāk nekā miljons sīriešu, tai skaitā vairāk nekā 500 000 bērnu, Libānā ir reģistrēti kā bēgļi. Viņi tur ieradušies, bēgot no postošā kara, kas jau vairāk nekā sešus gadus notiek Libānas kaimiņvalstī Sīrijā.

ANO Bērnu fonds (UNICEF) pirmdien paziņoja, ka teju 200 000 sīriešu bēgļu bērnu Libānā neapmeklē skolu. Cilvēktiesību organizācija "Human Rights Watch" lēš, ka šādu bērnu ir vairāk nekā 250 000.

Apmēram 3000 sīriešu bērnu izglītība tiks finansēta ar 2,25 miljoniem ASV dolāru, ko nodrošinās Klūniju Fonds par taisnīgumu ("The Clooney Foundation for Justice") partnerībā ar kompāniju "Google", un ar tehnoloģiju grantu viena miljona dolāru vērtībā no kompānijas HP.

Partnerība ar UNICEF palīdzēs septiņām publiskajām skolām izglītot šos bēgļu bērnus, kas pašlaik neapmeklē skolu, un atbalstīs tehnoloģiju ieviešanu šajās skolās bēgļu un libāniešu bērnu labā, paziņoja Klūniju pāris.

"Tūkstošiem gados jaunu sīriešu bēgļu ir pakļauti riskam – riskam nekad nekļūt par produktīvu sabiedrības daļu. Oficiāla izglītība var palīdzēt to mainīt," teikts pāra paziņojumā.

"Mēs negribam zaudēt veselu paaudzi tāpēc, ka tai nepaveicās, piedzimstot nepareizajā vietā nepareizajā laikā," piebilda Klūniji.