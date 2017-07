Kā vēsta Krievijas mediji, konkurss "Melnās jūras pērle" ik gadu notiek dienu pirms militāro spēku parādes Sevastopolē. Šogad konkursa norisē negaidītus mirkļus sagādāja piepeši uznākušas spēcīgas lietusgāzes, taču tas nav traucējis noteikt sarīkojuma uzvarētāju.

Konkursu "'Melnās jūras pērle" tradicionāli rīko Krimas modeļu aģentūra "Maria". Kūrorta kompleksā pulcējās 14 daiļavas, kas iepriekš uzvarējušas dažādos skaistumkonkursos Krievijā, Ukrainā, Baškortostānā, Tatarstānā un pat Nigērijā.

Šogad žūrija lēma, ka par "Melnās jūras pērli" jākronē meitene no Tatarstānas - Elizabete Fedotova, Kazaņas universitātes Filozofijas fakultātes 4.kursa studente. Viņai šī uzvara bija jau trešā šogad - Fedotova var lepoties ar triumfu vēl divos skaistumkonkursos Tatarstānā un Krievijā.

Aiz līderes palika Aleksandra Lavruka no Volgogradas, titulu "Vice vis" dalot ar modeli no Nigērijas un daiļava no Altaja. Jāpiezīmē, ka žūrijā liela teikšana bija Krievijā populārajam aktierim Sergejam Gluško (Tarzānam).

Uzvarētāja Fedotova vēl bez godpilnā titula balvā saņēma "iPhone 7", bet pārējās dalībnieces - "Sevastopoles dzirkstošo", dažādas rotaslietas, hipermārketa atlaižu kartes un citas dāvanas.