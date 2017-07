Francijas ziemeļos refrižeratorā atrasti 26 migranti, tai skaitā mazs bērns

Refrižerators bija iebraucis prāmju terminālī pie Denkerkas ostas.

Bērns, kurš bija refrižeratorā kopā ar savu māti no Irānas, bija cietis no "vieglas hipotermijas" un tika aizvests uz slimnīcu Denkerkā.

Atrastie migranti bija cerējuši nokļūt Lielbritānijā.

"Prāmju termināļa drošības dienests sazinājās ar ārkārtas situāciju dienestiem pēc 26 migrantu grupas atrašanas refrižeratora mašīnā," paziņoja reģionālā glābšanas dienestu pārvalde.

Migranti no Tuvajiem Austrumiem un Āfrikas, kas šķērsojuši Eiropu un nonākuši Francijā, regulāri mēģina no turienes nokļūt Lielbritānijā, paslēpjoties kravas mašīnās, kurām paredzēts šķērsot Lamanšu ar prāmi vai pa Eirotuneli.



