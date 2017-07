Tie vēl jāapstiprina prezidentam Milošam Zemanam. Deputāti norādījuši, ka grozījumi palīdzēs gadā glābt aptuveni 20 000 dzīvnieku – galvenokārt lapsu un ūdeļu.

Sabiedriskās domas aptaujas rezultāti liecina, ka 83% Čehijas iedzīvotāju atbalsta aizliegumu.

Čehijā pašlaik ir apmēram deviņas šādas fermas. Iespējams, to īpašnieki saņems kompensāciju no Lauksaimniecības ministrijas. Kažokzvēru audzēšanu jau aizliegušas Lielbritānija, Austrija, Nīderlande un Šveice, bet Vācija, Beļģija un Norvēģija virzās uz to. Lielākā daļa pasaules kažokzvēru fermu atrodas Ķīnā, Skandināvijā un ASV.