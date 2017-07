Iereibušais Vitālijs bija ļoti bravūrīgs. (Foto: Ekrānuzņēmums no video)

Ieskurbušais Vitālijs lidmašīnā uz Barselonu nolamāja tautiešus, gribēja uzpīpēt un saņēma pēc nopelniem

Avioreisā no Maskavas uz Barselonu noticis pamatīgs incidents, kurā galvenā varoņa lomā bijis kāds Vitālijs no Krievijas, vēsta britu medijs "The Sun".