Apšaudē Izraēlas vēstniecības Jordānijā dzīvojamā ēkā nogalināti divi cilvēki

Izraēlas mediji pirmdien vēsta, ka apšaude notikusi vēstniecības dzīvojamā ēkā, kur abi jordānieši ieradušies veikt galdniecības darbus, un ka Izraēlas vēstniecības apsardzes darbinieks esot atklājis uguni uz abiem jordāniešiem, jo jordāniešu strādnieks uzbrucis viņam ar skrūvgriezi. Strādnieks nošauts notikuma vietā, bet otrs jordānietis, kurš esot bijis ēkas īpašnieks, ievainots un nogādāts slimnīcā, kur miris.

Savukārt avots Jordānijas drošības struktūrās, kurš vēlējies palikt anonīms, žurnālistiem teicis, ka "viens no jordāniešiem - 17 gadus vecais Mohammeds Džavavdehs, miris no ievainojumiem notikuma vietā. Otrs jordānietis - Bašars Hamarnehs - bija ārsts, kurš incidenta laikā atradās vēstniecības dzīvojamā ēkā, un pēc pusnakts miris slimnīcā no ievainojumiem".

Ievainotais izraēlietis ir "Izraēlas vēstniecības drošības dienesta vadītāja vietnieks un tiek ārstēts slimnīcā", sacījis avots. Jordānijas mediji ziņo, ka viņš esot nopietni ievainots.

Ammānā piektdien tūkstošiem jordāniešu izgāja ielās, lai nosodītu Izraēlas lēmumu pastiprināt drošības pasākumus pie musulmaņu svētvietām Jeruzalemē.

Jordānijas un Izraēlas 1994.gadā noslēgtā miera līguma ietvaros Jordānijai noteikts oficiāla aizbildņa statuss pār musulmaņu svētvietām Jeruzalemē.

Izraēla ieviesa drošības pasākumus, arī pārbaudes ar metāla detektoriem pie Jeruzalemes Tempļa kalna ieejas, pēc palestīniešu uzbrukuma, kurā 14.jūlijā tika nogalināti divi Izraēlas policisti.

Palestīnieši apgalvo, ka Izraēla ar šiem pasākumiem palielina savu kontroli pār šo svētvietu.