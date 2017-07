Apšaudē Izraēlas vēstniecībā Jordānijā nogalināts viens jordānietis

Vēl viens jordānietis apšaudē Izraēlas vēstniecības teritorijā Jordānijas galvaspilsētā Ammānā tika ievainots, pavēstīja policija.

"Sākotnējā izmeklēšana liecina, ka trīs cilvēki tika ievainoti, viens no tiem bija izraēlietis, kurš tika nogādāts slimnīcā," informēja policija. Ievainoti tika arī divi jordānieši, un viens no viņiem no gūtajām traumām vēlāk mira.

Policija pavēstīja, ka abi jordānieši ieradušies vēstniecībā, lai veiktu "galdniecības darbus".

Informācijas avots drošības dienestos pavēstīja aģentūrai AFP, ka vēstniecībā izcēlies nekonkretizēts "incidents".

Ammānā piektdien tūkstošiem jordāniešu izgāja ielās, lai nosodītu Izraēlas lēmumu pastiprināt drošības pasākumus pie musulmaņu svētvietām Jeruzalemē.

Jordānijas un Izraēlas 1994.gadā noslēgtā miera līguma ietvaros Jordānijai noteikts oficiāla aizbildņa statuss pār musulmaņu svētvietām Jeruzalemē.

Izraēla ieviesa drošības pasākumus, arī pārbaudes ar metāla detektoriem pie Jeruzalemes Tempļa kalna ieejas, pēc palestīniešu uzbrukuma, kurā 14.jūlijā tika nogalināti divi Izraēlas policisti.

Palestīnieši apgalvo, ka Izraēla ar šiem pasākumiem palielina savu kontroli pār šo svētvietu.