Lai gan Makronam ir labi veicies starptautiskā mērogā un viņš ieguvis solīdu vairākumu parlamentā, viņa pirmie trīs mēneši pie varas tomēr nav bijuši pilnīgi bez problēmām.

Oponenti un prese Makronu ir kritizējuši kā despotisku pēc strīda par budžeta apcirpšanu, kas šonedēļ beidzās ar Francijas bruņoto spēku ģenerālštāba priekšnieka ģenerāļa Pjēra de Viljēra atkāpšanos no amata, protestējot pret plāniem samazināt izdevumus aizsardzībai.

39 gadus vecais Makrons arī ir atbalstījis likumprojektu par Francijas drošības likumu pastiprināšanu, kurā ietvertos pasākumus dažas cilvēktiesību organizācijas ir nosaukušas par drakoniskiem.

Viņa iegūtais vairākums parlamentā ir izraisījis oponentu un vairāku laikrakstu bažas par varas koncentrēšanos prezidenta rokās.

Aptaujā, ko sabiedriskās domas izpētes firma IFOP veikusi pēc svētdienas laikraksta "Journal du Dimanche" pasūtījuma, ar Makrona darbību apmierināto franču īpatsvars ir sarucis no 64% jūnijā līdz 54% šomēnes.

Makrona valdības premjerministra Eduāra Filipa reitings ir krities par astoņiem procentpunktiem līdz 56%.

Aptauja tika veikta no 17. līdz 22.jūlijam, izvaicājot 1947 pieaugušus frančus.

Makrons ir gados jaunākais prezidents Francijas vēsturē, un kopš stāšanās šajā amatā maijā viņš centies demonstrēt savu autoritāti. Strīdā ar de Viljēru Makrons sacīja, ka, ja ir domstarpības, "tad tas ir ģenerālštāba priekšnieks, kuram būs jāmaina sava nostāja".

Kreisais laikraksts "Liberation" pauda uzskatu, ka Makrona "mazā autoritārisma lēkme" var būt pazīme, ka viņš ir apreibis no varas un ir laiks viņam "kļūt nedaudz pieaugušākam".

