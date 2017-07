Īpašā padomnieka Roberta Millera vadītā komisija tā dēvētā Krievijas dosjē izmeklēšanas ietvaros pēta dokumentus par Manaforta finansēm un viņa nekustamajiem īpašumiem Ņujorkā, kā arī sakariem ar Ukrainas politiķiem.

Starp 2006. un 2013.gadu Manaforts Ņujorkā iegādājies trīs īpašumus, vienu no tiem Manhetenas Trampa tornī. Viņš par tiem samaksājis pilnā apmērā, bet vēlāk par tiem saņēmis hipotekāros kredītus.

Kā paskaidroja bijusī ASV likumsargu amatpersona, šāda taktika bieži vien tiek izmantota, lai slēptu nelegāli iegūtu finanšu izcelsmi.

"Ja Millera komanda var draudēt ar kriminālapsūdzībām pret Manafortu, viņi to var izmantot kā sviru, lai pārliecinātu viņu sadarboties," skaidroja viens no avotiem.

Manaforts 2016.gada jūlijā kļuva par Trampa kampaņas vadītāju, bet pēc diviem mēnešiem bija spiests atkāpties, gaismā nākot faktiem par viņa darījuma attiecībām ar Kremļa atbalstīto Ukrainas eksprezidentu Viktoru Janukoviču.



