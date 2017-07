Islāma ekstrēmistu skaits, kas varētu būt gatavi veikt Vācijā teroraktu, ir sasniedzos 690 cilvēkus, pavēstīja Federālās Kriminālpārvaldes (BKA) priekšnieks.

Tajā pašā laikā saskaņā ar Iekšlietu ministrijas statistikas datiem, kas tika publiskoti februārī, tobrīd tādu islāmistu skaits bija 600.

Intervijā laikrakstam "Frankfurter Rundschau", kas publicēta piektdien Minhs atzinis, ka islāma ekstrēmisti rada vislielākos terorisma draudus Vācijā, kamēr kreiso un labējo ekstrēmistu radītais potenciālais apdraudējums salīdzinājumā uzskatāms par niecīgu.

"Kreisajās aprindās federālajās zemēs [bīstami ekstrēmisti] saskaitāmi uz vienas rokas pirkstiem. Labējās aprindās to skaits ir mērāms ar mazākajiem divciparu skaitļiem," norādīja BKA vadītājs.

Minha vērtējums stipri kontrastē ar vairāku politiķu paziņojumiem pēc grautiņiem, ko G20 samita laikā Hamburgā pirms divām nedēļām sarīkoja kreisie ekstrēmisti.

Politiķi norādīja, ka strauji pieaug apdraudējums, kas nāk nmo kreiso radikāļu aprindām.

Tikmēr Minhs brīdināja, ka labējo ekstrēmistu rindās pastāvot potenciāls tam, lai tie arvien lielākā mērā pievērstos terorismam.

"Atšķirībā no noziedzības pašreizējās kreiso aprindās, mēs redzam ļoti lielu teroristu struktūru veidošanās risku no spektra labējā flanga. Pēdējo divu gadu laikā imigrācijas jautājums novedis pie manāmas šo aprindu radikalizācijas. To apliecina milzīgais pret patvēruma meklētāju mītnēm vērsto noziegumu skaits," norādīja Minhs.