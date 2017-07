Pašlaik sods draud par "trīsstāvīgu" vārdu lietošanu sabiedriskās vietās. Likumprojekts parlamentā iesniegts jau 2014. gadā, bet tikai šogad Likumdošanas komiteja nolēmusi to atbalstīt un virzīt tālākai izskatīšanai.

Ja to pieņems, lamāšanās arī zem sava jumta būs pielīdzināta sīkajam huligānismam, par to draudēs arests līdz 15 diennaktīm vai naudassods no 1000 līdz 2000 rubļu (14,6 līdz 29 eiro).

Tiesa, nav gluži plānots uzraudzīt un sodīt katru, kurš kaut ko rupju pateicis, piemēram, uzsitot ar āmuru pa pirkstiem. Runa ir par ģimenes un sadzīves konfliktiem, piemēram, kaimiņu, kurš brūķē muti kāpņutelpā.

“Sabiedriskās kārtības un pilsoņu miera pārkāpumi, kuriem piemīt daudzveidīgas izpausmes formas, pazemina likumpaklausīgo pilsoņu dzīves kvalitāti, negatīvi ietekmē tikumiskās attiecības, nepilngadīgo audzināšanu, rada nervozu atmosfēru pilsoņu dzīves un atrašanās vietās, radot viņos neaizsargātības sajūtu,” skaidro likumprojekta autori, Vienotās Krievijas deputāti Dmitrijs Vjatkins un pasaulē pirmā sieviete kosmosā Valentīna Tereškova, kā arī prezidenta pilnvarotā cilvēktiesību jautājumos Tatjana Moskaļkova.

Sabiedriskās domas aptauja liecina, ka šo ieceri atbalsta tikai 28% Krievijas iedzīvotāju, pret ir 64% un 8% nezina, ko teikt. Noskaidrots arī, ka 16% aptaujāto lamājas bieži, 57% – reti, un 26% apgalvo, ka nemaz. Tomēr 62% uzskata, ka lamāties ir nepieņemami nekādos apstākļos, bet 36% nekādu rāmju nav.

Oriģināli izteicies Valsts domes priekšsēdētājs Vjačeslavs Volodins – likumprojekts varot pasliktināt “morālo klimatu ģimenē”.