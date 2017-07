Bodrumas kafejnīcas kamera fiksē zemestrīces sākumu Turcijā

Video redzams, kā kafejnīcas apmeklētāji kafejnīcā sēž pie galda un savā starpā runājas. Pēkšņi telpas sāk drebēt un cilvēki panikā metas bēgt. Viesmīlis palīdz māmiņai ar bērnu ratiņiem, bet sieviete aizejot no krēsla savāc savu somu. Arī citi kafejnīcas apmeklētāji apjukumā dodas prom.

Zemestrīces izraisītā panika Bodrumas kafejnīcā. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Turcijas dienvidrietumu piekrasti un tuvumā esošās Grieķijas salas naktī uz piektdienu satricināja 6,7 magnitūdas stipra zemestrīce, un tajā gājuši bojā divi, bet ievainoti apmēram 480 cilvēki.

Abi upuri bija tūristi, kas gāja bojā Grieķijas Kosas salā, sabrūkot griestiem bāra ēkā. Viens no bojāgājušajiem bija no Turcijas, bet otrs - no Zviedrijas.

Turcijas veselības ministrs Ahmets Demirdžans paziņojis, ka Turcijas kūrortpilsētā Bodrumā ievainoti 358 cilvēki, bet 272 no tiem hospitalizēti. Ministrs piebilda, ka 25 cietušie joprojām atrodas slimnīcā, daži ar lauztiem kauliem, tomēr smagu traumu neesot.

Daudzi guvuši traumas, jo panikā lēkuši ārā pa māju logiem.

Grieķijas Kosas salā tikmēr ievainoti apmēram 120 cilvēki.

Kosas mērs Georgs Kiricis pastāstīja, ka salas galvenajā pilsētā ir postījumi, bet pārējā salas daļā nav problēmu. "Skartās ēkas lielākoties bija vecas un uzceltas pirms zemestrīču drošības noteikumu ieviešanas būvniecībā," sacīja mērs.

Krasta apsardze paziņoja, ka zemestrīce nodarījusi postījumus Kosas salas ostai un tajā nepiestāj prāmis, kas bija devies uz šo salu.

Zemestrīce notika plkst.1.31, un tai sekoja divi spēcīgi pēcgrūdieni.

Bodrumā vairākos rajonos tika pārtraukta elektroapgāde. Valsts slimnīcā šajā pilsētā tika veikta pacientu evakuācija, jo sienās parādījās plaisas, un bija nodarīti postījumi mošejai Bodrumas centrā.

Zemestrīce Turcijā bija sajūtama arī Datčas pussalā, kas ir kūrortu rajons, un Izmiras pilsētā. Tā izraisīja augstus viļņus jūrā pie Bodrumas, kur applūdināja autoceļu.

Zemestrīces epicentrs atradās 10,3 kilometrus uz dienvidiem no Bodrumas un 16,2 kilometrus uz ziemeļaustrumiem no Kosas salas.

Zemestrīces hipocentrs bija 10 kilometru dziļumā.

Grieķija un Turcija atrodas seismiskās aktivitātes zonā, un pēdējo nedēļu laikā tur notikušas vairākas zemestrīces.