Ārmstronga savāktie Mēness putekļi par iespaidīgu summu pārdoti nezināmam pircējam

Pircējs ir vēlējies palikt anonīms.

Izsoles organizētāji iepriekš lēsa, ka soma ar Mēness putekļiem varētu tikt pārdota par diviem līdz četriem miljoniem dolāru.

Ārmstrongs Mēness putekļus un dažus akmeņus atveda uz Zemi necila izskata auduma somā. Tā vairākus gadu desmitus ceļoja apkārt un gandrīz tika izmesta atkritumos, līdz pirms diviem gadiem tika pārdota konfiscētu mantu izsolē. Par 995 dolāriem to iegādājās sieviete no Čikāgas apkārtnes, kas nosūtīja šo somu un tās saturu uz pārbaudi Nacionālajā aeronautikas un kosmosa pārvaldē (NASA), kas apstiprināja, ka soma patiešām satur Mēness putekļus. NASA tiesas ceļā vēlējās somu atgūt, tomēr tiesa nolēma, ka soma pieder sievietei, kas to nopirka izsolē.

Ārmstrongs un viņa kolēģis Bazs Oldrins 1969.gada 21.jūlijā kļuva par pirmajiem cilvēkiem, kas izkāpa uz Mēness.