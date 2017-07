Urugvaja tādējādi kļūs par pirmo pasaules valsti, kur ir pilnīgi legalizēta marihuānas ražošana, pārdošana un patērēšana saskaņā ar 2013.gadā pieņemtu likumu.

Šī likuma inovatīvākais un pretrunīgi vērtētākais aspekts ir marihuānas pārdošana aptiekās.

Tās pircējiem aptiekās ir jāpierakstās marihuānas lietotāju nacionālajā reģistrā, lai nodrošinātu, ka viņi izpildījuši licencēšanas procedūras un nav pārsnieguši noteikto mēneša maksimumu marihuānas iegādei – 40 gramus.

Šis reģistrs, kurā var pierakstīties tikai Urugvajas pilsoņi vai pastāvīgie iedzīvotāji vismaz 18 gadu vecumā, sāka darboties 2.maijā. Tajā līdz šim pierakstījušies 4711 cilvēki, kas lielākoties ir vecumā no 30 līdz 44 gadiem. Valstī ir pavisam 3,4 miljoni iedzīvotāju.

Marihuāna, kuru pārdos aptiekās, tiks audzēta valsts pārraudzītās plantācijās. Likums dod marihuānas lietotājiem iespēju arī audzēt to pašiem mājās vai iestāties marihuānas klubos, kas to audzē kooperatīvos.

Vairāk nekā 6600 cilvēku ir reģistrējušies marihuānas audzēšanai mājās, un valstī ir apstiprināts 51 marihuānas klubs.

Marihuānas cena aptiekās būs apmēram 1,19 eiro par gramu. Kompānijas, kas uzvarējušas valdības konkursā par marihuānas piegādi, saņems apmēram 0,82 eiro par gramu marihuānas, bet cenas starpība – 0,37 eiro – kā peļņa tiks sadalīta starp aptiekām un valdību.

Atļauju audzēt marihuānu aptiekām ir saņēmušas tikai divas kompānijas. Tās to audzē netālu no Montevideo armijas aizsardzībā, un šis process nav pieejams sabiedrībai.

Atšķirībā no Nīderlandes, marihuānu Urugvajā nevarēs nopirkt ārzemju viesi, jo valdība grib novērst "marihuānas tūrismu".



