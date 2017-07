Ārzemju vizītē ar 40 jaunavām jeb - cik šiki ceļo pasaules valstu līderi

ASV prezidents ceļo ar padomnieku, apsardzes un preses svītu. "Air Force One" (patiesībā ir divas šādas lidmašīnas) ekipāžā ir 26 locekļi un ir vieta 76 pasažieriem.

Kečupu neaizmirst

ASV līdera apartamenti atrodas lainera priekšgalā, te ir divi dīvāni, kas izliekami kā gultas. Laikā, kad Baltajā namā saimniekoja Baraks Obama, viņa apartamentos bija arī spēļu konsole meitām.

Laika īsināšanai pasažieri var izvēlēties kādu no 20 filmām – jāteic, tas ir mazāk nekā parasto aviokompāniju garajos lidojumos un apmēram tikpat, cik autobusā no Rīgas uz Tallinu.

Visa "Air Force One" augšdaļa ir piebāzta ar drošības iekārtām, raksta BBC. Tās ir pretradaru ierīces, kiberuzbrukumu sensori un arī raķetes, kas seko siltumam. Lidmašīnai degvielu iespējams uzpildīt gaisā, taču drošības apsvērumu dēļ to nedara ar prezidentu uz borta. Toties, ja lido tikai viceprezidents, risku neuzskata par tik lielu.

Amata pienākumu dēļ ASV prezidents Donalds Tramps ar sievu Melāniju spiests ceļot ar "Air Force One", kas ir pieticīgāka par viņa privāto lidmašīnu. (Foto: AFP)

Karalim ar svītu visa viesnīca

Valsts laineris ir iekārtots pieticīgi, ja salīdzina ar Trampa personisko lidmašīnu, kur vannas istaba ir izklāta ar marmoru un visas mēbeles rotā zeltījums un Trampa monogrammas. Vismaz Trampa iecienītais kečups gan esot līdzi valstiskajos lidojumos.

Islāmiski konservatīvās Saūda Arābijas karalis Salmans bin Abdulazīzs Al Saūds ceļo ar vērienu. Viņam ir personiskā lidmašīna ar apzeltītu trapu.

Saūda Arābijas karalis mīl šiku. (Foto: EPA)

Martā deviņu dienu vizītē uz Indonēziju valdnieku pavadīja vairāk nekā 600 cilvēku, tostarp 25 prinči. Bagāža svēra 506 tonnas, ieskaitos divus sešsimtos mersedesus un pāris personiskos liftus. Viņš dod priekšroku greznajai, izsmalcinātajai viesnīcai "Four Seasons".

2015. gadā karalis ar svītu šajā Vašingtonas "Four Seasons" aizņēma visus 222 numurus. Viesus, kuri iepriekš bija rezervējuši numurus, ar atvainošanos pārvietoja uz citiem tāda paša līmeņa hoteļiem. Monarham par godu izritināja paklājus pat pazemes garāžā un ar zeltu izrotāja spoguļus, mēbeles, lampas un cepuru pakaramos.

Iepriekšējais Ziemeļkorejas vadonis Kims Čenirs, 2001. gadā ar bruņuvilcienu dodoties uz Krieviju. (Foto: Sovfoto / Universal Images Group/ Vida Press)

Slepenā vadoņa tualete

Nekas daudz nav zināms par Ziemeļkorejas diktatora Kima Čenuna ceļošanas īpatnībām. Viņa tēvam nepatika lidot, un viņš arī nekur tālāk par Krieviju un Ķīnu nebrauca – ar vilcienu. Arī Čenuns retajos braucienos uz šīm valstīm izmanto bruņuvilcienu.

Tomēr viņam ir lidmašīna, un avots Dienvidkorejas valdībā apgalvo, ka vadonim ļoti patīkot ķerties pie tās stūres, kaut gan viņš nemaz nav mācījies vadīt lidaparātu. Izskanējis arī, ka braucienos pa valsti, lai mācītu kolhozniekiem stādīt rīsu vai zvejniekiem pareizi ķert zivis, Čenunu pavada auto ar personisko tualeti. Ja kāds cits to riskētu izmantot, sods būtu bargs.

Tas droši vien ir liels valsts noslēpums, jo senāk Ziemeļkorejas vadība apgalvoja, ka vadonim piemīt dievišķa vara un tualete nemaz nav vajadzīga.

Pāvests izvēlas vienkāršību

Turpretim katoļu Dieva vietnieks zemes virsū, Romas pāvests Francisks uz dievišķumu nepretendē. Viņam pat nav īpašas lidmašīnas, Vatikāns nolīgst parastu laineri no Itālijas lidsabiedrības "Alitalia".

Pāvesta Franciska ceļasomā ir skuveklis, lūgšanu grāmata, bloknots un grāmata lasīšanai. (Foto: AGF s.r.l./REX/ Vida Press)

Tajā lido Francisks, viņa palīgi un žurnālisti, tikai lidmašīnu rotā pāvesta ģerboņi. Pāvesta ceļasomā vienmēr ir bārdas skuveklis, lūgšanu grāmata, piezīmju bloknots un kāda grāmata lasīšanai.

Kadafi dzīvoja beduīnu teltī

Ekstravagances ziņā neviens joprojām nav pārspējis bijušo Lībijas vadoni, pulkvedi Muamaru Kadafi, kuru nemiernieki pēc 42 gadu valdīšanas izvilka no slēptuves kanalizācijas caurulē un nošāva.

Izšķērdīgais Kadafi vairs nav starp dzīvajiem. (Foto: PhotoXpress/Vida Press)

Ārzemju vizītēs viņš nedzīvoja ne viesnīcās, ne pilīs, bet veda līdzi greznu beduīnu telti, kuru uzslēja gan Elizejas laukos Parīzē, gan Kremlī Maskavā. Telts bija tik liela un smaga, ka to veda atsevišķi ar kravas lidmašīnu. Turklāt Kadafi ņēma līdzi arī pāris kamieļu. Stāsta, ka diktators baidījies no liftiem un izvairījies no kāpnēm, augstākām par 35 pakāpieniem.

Kadafi sargāja šķīstības zvērestu devušas jaunavas miesassardzes. (Foto: Mike Forster / Daily Mail /REX/ Vida Press)

Viņa personisko apsardzi veidoja paša vadoņa personiski atlasītas 40 miesassardzes – jaunas sievietes, kas, stājoties dienestā, deva šķīstības zvērestu. Viņas visas bija beigušas sieviešu kara akadēmiju, dienesta pienākumus pildīja karavīru zābakos ar augstiem papēžiem un lietoja kosmētiku.