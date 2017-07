Tiesa secinājusi, ka aizlieguma mērķis ir garantēt sabiedrības saliedētību, pārējo tiesību un brīvību aizsardzību un ka tas ir nepieciešams demokrātiskā sabiedrībā.

Ne tikai nikābi

Beļģija jau 2011. gada jūnijā aizliedza publiskās vietās valkāt nikābu, kas aizsedz seju, atstājot neaizklātas tikai acis. Runa ir ne tikai par šādu apģērbu. Likums aizliedz parādīties publiskās vietās ar pilnībā vai daļēji aizsegtu vai nomaskētu seju veidā, kas traucē identificēt cilvēku. Pārkāpējiem draud līdz septiņām dienām ilgs cietumsods.

Prasību pret Beļģiju iesniedza divas musulmanietes, viena ir Beļģijas pilsone, otra no Marokas, apgalvojot, ka aizliegums pārkāpj viņu tiesības. Viena apgalvoja, ka aizlieguma dēļ neiziet no mājas, otra kādu laiku turpinājusi valkāt nikābu, bet pārstājusi sabiedrības spiediena dēļ un baidoties no soda.

Gan Francijā, gan Marokā

Pirmā Eiropas valsts, kas aizliedza nikābus, bija Francija 2011. gada aprīlī, kas arī uzvarēja Cilvēktiesību tiesā. Austrijas parlaments maijā pieņēma parandžu likumu, no oktobra pārkāpējām draudēs 150 eiro naudassods. Turklāt ar jauno imigrantu integrācijas likumu bēgļu centros aizliegts izplatīt Korānu.

Vācijas parlamenta apakšpalāta Bundestāgs aprīlī pieņēma seju pilnīgi aizsedzošās parandžas daļēju aizliegumu – tas attiecas uz valsts sektorā strādājošajiem darba pienākumu pildīšanas laikā. Cilvēkiem varēs pieprasīt sejas aizsega noņemšanu, pārbaudot personas dokumentus.

Turpretim Šveices parlamenta augšpalāta martā noraidīja ierosinājumu aizliegt parandžas un nikābus, kamēr apakšpalāta – Nacionālā padome – pērn septembrī to atbalstīja. Šveices Tičīno kantons gan aizliedzis parandžas.

Šis jautājums ir aktuāls ne tikai Eiropā. Pērn Maroka drošības apsvērumu dēļ aizliedza parandžu ražošanu un tirgošanu. Šajā Ziemeļāfrikas valstī vairums sieviešu gan neaizsedz seju, bet valkā hidžābu – dažādu krāsu šalles, kas neaizsedz seju. Arī Eiropā musulmanietes lielākoties valkā hidžābu.

Brīdina par radikalizāciju

Latvija pagaidām tālāk par Tieslietu ministrijas izstrādātu likumprojektu nav tikusi. Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Āzijas studiju profesors Leons Taivāns skaidrojis, ka aiz sejas aizsega “slēpjas vesela pakete, kas nav draudzīga Eiropas un Latvijas videi”.

Turklāt arī islāma valstīs rit diskusijas par sejas aizsedzoša apģērba nepieciešamību. Sejas aizsegs ir tieša norāde uz radikalizāciju, piebilda Taivāns.

Nikāba filozofija vēstot – ja vīrietis izrādīs seksuālu tieksmi pēc sievietes, tā būs viņas vaina.

Latvijā zināmākā islāmticīgā sieviete Fatima, agrāk Līga Legzdiņa (interesants fakts – viņa ir pirmās brīvvalsts laika admirāļa, zemūdenes Ronis komandiera Hugo Legzdiņa mazmeita), aizlieguma gadījumā ir paudusi gatavību Latviju sūdzēt Eiropas Cilvēktiesību tiesā. Viņa bez nikāba neiziet sabiedrībā un šādā gadījumā būtu spiesta pārcelties uz savu īpašumu laukos.