Sods viņam būs jāizcieš stingra režīma labošanas darbu kolonijā. Prokuratūra bija pieprasījusi Dadajevam piespriest mūža ieslodzījumu.

Dadajevs tiesā savu vainu neatzina.

Zvērinātie secināja, ka Dadajevs izdarījis četrus šāvienus, kas laupīja dzīvību Ņemcovam.

Dadajevam, kurš bija čečenu elites bataljona "Sever" dalībnieks, tiesa arī atņēmusi leitnanta dienesta pakāpi.

Pārējiem apsūdzētajiem, kas arī ir čečeni un atzīti par vainīgiem līdzdalībā slepkavībā piespriesti 11 līdz 19 gadu cietumsodi: Anzoram Gubaševam - 19 gadi, Šahidam Gubaševam - 16 gadi, Temirlanam Eskerhanovam - 14 gadi, Hamzatam Bahajevam - 11 gadi. Arī viņiem ieslodzījums būs jāizcieš stingra režīma kolonijā.

Dadajevs, Gubaševi, Eskerhanovs un Bahajevs tiesā noliedza, ka būtu saistīti ar Ņemcova slepkavību, un vairāki no viņiem atsauca sākotnēji sniegtās atzīšanās, paziņojot, ka tās panāktas ar spīdzināšanas palīdzību.

Ņemcovs, kas kādreizējā prezidenta Borisa Jeļcina laikā ieņēma vicepremjera amatu, bet vēlāk kļuva par vienu no līderiem opozīcijas kustībā pret pašreizējā prezidenta Vladimira Putina režīmu, tika noslepkavots 2015.gada 27.februārī īsi pirms pusnakts, kad netālu no Kremļa kājām gāja pāri Lielajam Maskavas upes tiltam kopā ar savu draudzeni ukraiņu modeli Annu Duricku.



Video no Ņemcova slepkavības vietas 3 minūtes pēc nozieguma

Ņemcova slepkavība šokēja Krievijas opozīciju. Viņa sabiedrotie ir kritizējuši slepkavības izmeklēšanu par virspusīgumu, neizpētot čečenu virsnieku un Čečenijas līdera Ramzana Kadirova iespējamo lomu šajā noziegumā.

Ņemcova ģimene nesekmīgi mēģināja panākt, lai Kadirovs un vairākas vadošās Čečenijas militārpersonas, tostarp Dadajeva komandieris Ruslans Geremejevs, tiktu nopratināti.