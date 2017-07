Lielbritānijas premjerministres Terēzas Mejas piedāvājums mestu tumšu neskaidrības ēnu pār miljoniem eiropiešu dzīvju, laikrakstā "The Guardian" paziņojuši Ferhofstads un vēl astoņi EP deputāti.

Lielbritānijā dzīvo aptuveni 3,2 miljoni citu ES dalībvalstu pilsoņi, kuru nākotne ir neskaidra pēc Lielbritānijas lēmuma izstāties no ES. Jautājums par viņu tiesībām ir prioritāte "Breksita" sarunās, kas sākās pagājušajā mēnesī.

Meja solījusi, ka Lielbritānijā dzīvojošie ES pilsoņi varēs tur palikt pēc "Breksita" un ģimenes netiks šķirtas, bet noraidījusi bloka aicinājumus nodot viņu tiesību pārraudzību ES Tiesai.

Premjere solījusi, ka jebkurš ES pilsonis, kas nodzīvojis piecus gadus Lielbritānijā, varēs iegūt pastāvīga iedzīvotāja statusu un tādu pašu piekļuvi veselības aprūpei, izglītībai, pabalstiem un pensijām, kādu bauda Lielbritānijas pilsoņi.

Tomēr premjeres plāns saskāries ar asu kritiku no ES līderu puses un kopumā novērtēts kā nepietiekams un nenoteikts.

Ferhofstads un pārējie astoņi parlamentārieši "The Guardian" norādījuši, ka Mejas piedāvājums krasi atšķiras no ierosinājuma, ar kuru nācis klajā Eiropas Komisijas (EK) "Breksita" sarunu delegācijas vadītājs Mišels Barnjē.

"Barnjē vēlas, lai britu tauta un eiropieši saglabā tās pašas tiesības un aizsardzības līmeni, kādu viņi tagad bauda saskaņā ar ES tiesību normām," norādījuši EP deputāti.

"Eiropieši ne tikai zaudēs savas tiesības balsot vietējās vēlēšanās, bet ģimenes locekļi būs pakļauti minimālo ienākumu prasībām, un nav skaidrs, kāds būs pēc "Breksita" dzimušo mazuļu statuss," norādījuši politiķi, piebilstot, kas tas rada reālu risku, ka var izveidoties otrās šķiras pilsoņu kārta.

Viņi brīdinājuši, ka EP ir tiesības noraidīt vienošanos, kas attiecas pret ES pilsoņiem mazāk labvēlīgi, kā tas ir pašreiz.