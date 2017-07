Britu mediji vēstī, ka Tramps G20 samita ietvaros, kur tiekas pasaules ietekmīgākie politiskie līderi, plāno viens pret viens tikties ar Meju, lai pārrunātu arī zēna ārstēšanas jautājumus.

Šonedēļ Tramps jau publiski paziņoja, ka priecāsies palīdzēt Čārlijam, kurš šobrīd atrodas slimnīcā Londonā. Palīdzību piedāvāja arī Vatikāns un Romas katoļu baznīcas galva - pāvests Francisks, taču lēmums par liktenīgo datumu netika mainīts.

"Prezidentu ļoti aizkustināja sirdi plosošā situācija, kādā ir Čārlijs Gards un viņa vecāki," teica avoti Baltajā namā. "Lai arī prezidents pats nav runājis ar ģimeni, viņa administrācijas pārstāvji ar britu amatpersonu palīdzību to izdarīja," saka Vašingtona.

Avots medijiem sacīja: "Prezidents Tramps negrib izdarīt jebkādu spiedienu uz ģimeni, lai gan viņš vēlas, lai viņi zina, ka viņš grib sniegt palīdzību, ja tāda būs vajadzīga."

Kā zināms, piektdien paredzēts atslēgt puisēna dzīvību uzturošās iekārtas un ļaut viņam aiziet, taču šis datums divas reizes jau ticis mainīs.

43 Foto Mazā Čārlija vecāku sāpīgā cīņa par mirstošā dēliņa dzīvību +39

Par ko ir stāsts?

Mazais Čārlijs šajā pasaulē ieradās jau sasirdzis. Ārsti viņam konstatēja retu ģenētisku saslimšanu, kura, kā saka mediķi, pasaulē konstatēta tikai 16 cilvēkiem.

Šīs slimības dēļ notiek muskuļu atrofija un rodas smadzeņu bojājumi, tāpēc Čārlija orgāniem gluži vienkārši nepietiek jaudas normāli funkcionēt. Kā izrādās, abi bērna vecāki bija šī gēna nēsātāji.

Ārsti saka, ka zēns nedzird, neredz, nevar kustēties, raudāt vai norīt, bet smadzeņu bojājumi jau ir neatgriezeniski. Ārsti domā, ka zīdainim jādod iespēja cienīgi nomirt, taču vecāki un viņu atbalstītāji cīnās par iespēju Čārliju sūtīt uz ASV, kur viņš varētu iziet eksperimentālās ārstēšanas kursu.

Tai pašā laikā amerikāņu mediķi uzsver, ka līdz šim šī ārstēšanas metode pielietota vien tiem saslimušajiem, kuru stadija nebija tik smaga.

Čārlija vecāki Konija Jeitsa un Kriss Gards vairākus mēnešus cīnās par to, lai dēls varētu doties uz ASV. Viņiem izdevies savākt teju 1,5 miljona eiro ziedojumus, kas pilnībā nosedz transportēšanas un ārstēšanas izdevumus, tomēr viņiem to neļauj darīt.

Ciešot neveiksmi britu tiesā, vecāki ar prasību vērsās Eiropas Cilvēktiesību tiesā (ECT), taču arī tur viņu vēlme netika atbalstīta - ECT piekrita Lielbritānijas Augstākās tiesas lēmumam un atteica Čārlija vecākiem īstenot viņa vēlmi transportēt bērnu pāri okeānam.

Tiesa uzsvēra - "Great Ormond Street" slimnīcas mediķi uzskata, ka bērnu glābt nav iespējams un norāda, ka turpmākā ārstēšana tikai paildzinās mazā cilvēciņa ciešanas.

Vecākiem arī atteikta iespēja izņemt Čārliju no slimnīcas, lai viņš var nomirt savās mājās, savā gultiņā.

Tiek plānots, ka Čārlijs piektdien, 7. jūlijā, tiks atslēgts no dzīvību uzturošajām ierīcēm. To bija iecerēts darīt jau senāk, tomēr klīnikas vadība gāja pretī vecākiem un piekrita dot viņiem vairāk laika, lai atvadītos no dēliņa.