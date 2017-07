Ziemeļīrijā tiesā spriež, kas noveda līdz nāvei Latvijā dzimušo doktorantūras studenti Sabinu

Jaunās sievietes ķermenis tika atrasts viņas dzīvesvietā un vēlāk ekspertīze parādīja, ka nāves iemesls ir bijusi saindēšanās ar antidepresantiem.

Medikamentus "Amoxapine" un "Venlafaxine" studente bija pasūtījusi internetā.

Dolla uz Belfāstu pārcēlās 2008. gadā, uzsākot studijas doktorantūrā, kuras sponsorēja "Agri-Food and Bioscience Institute". Viņa bija viena no trim studentiem Lielbritānijā, kuri pagājušajā gadā tika sponsorēti. Studiju laikā jaunietei tika diagnosticēts diabēts un tas izraisīja arī nopietnas depresijas problēmas.

Tiesas sēdē 26. jūnijā mirušās studentes ģimeni pārstāvēja viņas māte Eva Dolla, kura pauda nopietnas šaubas par meitas garīgās veselības aprūpi pēdējos mēnešos pirms viņas nāves. Māte pauda neizpratni, kāpēc tika noraidīts meitas lūgums nomainīt ārstu un nozīmētos medikamentus. Viņa norādīja, ka meita bija teikusi mātei, ka ir sazinājusies ar mediķu uzraugiem un sūdzējusies par komentāriem, ko viņai izteicis garīgās veselības aprūpes medbrālis tikšanās laikā 18. jūnijā.

Eva Dolla tiesā sacīja, ka medicīnas darbinieki zināja, ka meita internetā pasūtījusi medikamentus un jautāja, kāpēc viņi tos nav atņēmuši un nav nosūtījuši pacienti uz slimnīcu.

Māte savu meitu raksturoja kā akadēmiski izcilu studenti, kurai diemžēl veselības dēļ nācās pārtraukt doktorantūras studijas.

Sabina Dolla 2015. gada septembrī sūdzējās mātei, ka antidepresanti neiedarbojas, viņai kļūst arvien sliktāk un viņa ir izmisuma stāvoklī. Kad viņa to pateica savam psihiatram, lūdzot nomainīt medikamentus, viņš atteicās to darīt, bet sieviete atteicās no tālākās ārstēšanās pie šī psihiatra. Eva Dolla norādīja, ka tādējādi viņas meita astoņus mēnešus tika atstāta bez atbilstošas ārstēšanas.

Nedēļu pirms Sabinas nāves pie viņas ieradās mediķis un pēc šīs tikšanās viņa teikusi mātei, ka jūtas slikti, jo mediķis viņu nodēvējis par sliņķi, kura nevēlas iziet no mājām. Māte tiesai pauda uzskatu, ka šis varēja būt “pēdējais piliens” meitas cīņā ar slimību.

Tikmēr Karalienes Universitātes studentu veselības centra ģimenes ārste Barbare Fēra tiesai norādīja, ka faktiski psihiatrs turpināja uzraudzīt savas pacientes aprūpi līdz viņas nāves brīdim. Ārsts novirzījis Sabini mājas terapijas komandai, kuras mediķi apmeklēja pacienti katru dienu vairākas nedēļas pirms viņas nāves.

Psihiatrs tiesā apgalvoja - viņš uzskata, ka medbrālis vizītes laikā 18. jūnijā mēģināja godprātīgi veikt savus pienākumus. Viņš norādīja, ka slimniece veselības problēmu dēļ varēja kļūt asa pret medicīnas personālu, kurš mēģina viņai palīdzēt, un varēja kļūdaini interpretēt viņu komentārus. Psihiatrs apgalvoja, ka mediķi regulāri lūguši Sabini atdot internetā pasūtītās zāles, bet viņiem nebija likumīgu tiesību tās atņemt bez sievietes piekrišanas.

Psihiatrs tiesai paziņoja, ka nav nekādu konkrētu pierādījumu, ka Sabina Dolla ir saņēmusi sliktu aprūpi, kas varētu būt izraisījis viņas nāvi.

Lietas izmeklēšana turpinās.